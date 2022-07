Dumbo-Ziege Simba begeistert Pakistan – Eintrag ins Guinness Buch?

Eine Ziege mit außergewöhnlich langen Ohren ist in Pakistan zum Medienstar aufgestiegen. Schon bei der Geburt im vergangenen Monat fielen als erstes Simbas lange Ohren auf, seitdem sind sie nach Angaben des stolzen Züchters Mohammad Hasan Narejo weiter gewachsen – auf jetzt 54 Zentimeter. Simba sei bereits in "allen nationalen und internationalen Medien" aufgetreten und habe auch schon einen Schönheitswettbewerb gewonnen, so Narejo.