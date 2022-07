Baden-Württemberg: Vier Kängurus büxen aus Zirkus aus

In Baden-W├╝rttemberg haben sich vier K├Ąngurus eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Erst nach etwa einer Stunde wurden sie gefasst.

Vier ausgerissene K├Ąngurus haben Polizei, Anwohner und Zirkusmitarbeiter in der Nacht zum Sonntag am Bodensee besch├Ąftigt. Die Beuteltiere eines in ├ťberlingen gastierenden Zirkus h├╝pften zu einer Tankstelle, durch ein Wohngebiet und ├╝ber einen leeren Parkplatz.