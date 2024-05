Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

ich hoffe, Sie sind trocken und unbeschadet durch die Nacht gekommen. Schließlich gingen auch gestern wieder schwere Unwetter über Teile von Deutschland nieder.

Ich muss in diesen Hochwasser-Tagen häufig an Grimma denken. Erinnern Sie sich noch an die Fluten der Jahre 2002 und 2013 an Donau und Elbe? Damals gehörte die sächsische Gemeinde südlich von Leipzig zu den am stärksten betroffenen Orten. Die Mulde, ein friedlicher Seitenarm der Elbe, war zu einem reißenden Strom angeschwollen, der Menschen mit sich riss, Straßen fortschwemmte, Häuser flutete. Beide Male war ich vor Ort, sprach mit Verzweifelten, die im meterhohen Schlamm alles verloren hatten – Kleider, Möbel, Fotoalben, ihr Zuhause, ihre Existenz – und das gleich zweimal innerhalb von nur elf Jahren.

Eine Jahrhundertflut sei das, hieß es 2002. Eine Jahrhundertflut war es wohl auch 2013. Dann, im Juli 2021, die nächste Jahrhundertflut: Diesmal war es die Ahr, ein Nebenfluss des Rheins, der über Nacht ganze Orte verschlang. 135 Menschen starben in den Schlamm- und Wassermassen. Die Folgen wirken dort bis heute nach. Ende vergangenen Jahres standen Teile Niedersachsens wochenlang unter Wasser. An Pfingsten versanken nun das Saarland und Teile von Rheinland-Pfalz im Hochwasser.

Wurde daraus genug gelernt? Es sieht nicht so aus. Sobald das Wasser abgelaufen und der Schlamm getrocknet ist, sobald die Aufräumarbeiten enden und der Wiederaufbau beginnt, schwindet die Erinnerung an die Flut und mit ihr die Dringlichkeit, sich für die nächste ausreichend zu wappnen. Es grassiert eine wiederkehrende "Hochwasser-Demenz".

Dabei werden die Abstände zwischen den Fluten kürzer. Extremwetter sind keine Ausnahmen mehr, sie werden zur Normalität. Die Erderwärmung führt dazu, dass die wärmere Luft mehr Feuchtigkeit aufnimmt, die dann wiederum in Form von stärkeren Regenfällen herunterkommt. Gleichzeitig sind die Böden vielerorts dermaßen ausgetrocknet und große Flächen versiegelt, dass Wassermassen nicht aufgenommen werden können.

All das ist bekannt. Ebenso, was notwendig wäre, um die Folgen dieser Hochwasser abzumildern. Konzepte dafür liegen seit Jahren vor. Nicht an Erkenntnis mangelt es, aber an der Umsetzung. Der ehemalige Präsident des Technischen Hilfswerks beklagt: Deutschland sei noch immer nicht auf solche Unwetterereignisse eingestellt. Wie anders lässt sich erklären, dass zum Beispiel von den 168 Maßnahmen des Nationalen Hochwasserschutzprogramms, die die Bundesregierung 2014 nach dem letzten verheerenden Elbehochwasser beschlossen hatte, bislang gerade einmal neun vollständig umgesetzt sind? Oder dass Nordrhein-Westfalen von 44 vorgesehenen Punkten des Deich-Ertüchtigungsprogramms erst sechs umgesetzt hat?

Einer, der nicht müde wird, die Politik und das Land in regelmäßigen Hochwasser-Abständen an ihre Vergesslichkeit zu erinnern, ist Holger Schüttrumpf, Direktor des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Er leitet auch das vom Bundesforschungsministerium geförderte Projekt "Klima-Anpassung, Hochwasser und Resilienz" (KAHR), das nach der Flut im Ahrtal 2021 ins Leben gerufen wurde. Er wies auch jetzt wieder auf das Missverhältnis zwischen den notwendigen und vorgesehenen Maßnahmen einerseits und der tatsächlichen Umsetzung andererseits hin.

Dass zu wenig passiert, liegt auch daran, dass Hochwasserschutz viel Geld kostet: Nicht nur, weil Flutpolder und Dämme gebaut oder zurückverlegt, sondern auch Flächen gekauft werden müssen. Kurz nach einer Flut werde stets viel investiert, sagt Schüttrumpf. Doch angesichts klammer Kassen werde nach einiger Zeit schnell wieder anderes priorisiert. Dabei verursachen Hochwasser milliardenschwere volkswirtschaftliche Schäden. Jede in Hochwasser investierte Million ist daher auch eine Investition in den Wohlstand des Landes.

Genehmigungsverfahren dauerten zudem oft viel zu lang, klagt Schüttrumpf. Das liege nicht nur an überbordender Bürokratie, sondern auch daran, dass die Flächen, um die es geht, hart umkämpft sind – insbesondere, wenn es um landwirtschaftliche Nutzflächen oder Bebauungsland geht. Allzu oft siegt da kurzsichtige Interessenpolitik über das Gemeinwohl.

Politiker sind bei Hochwassern bekanntlich gern vor Ort. Gerhard Schröder gelang es damit bei der Elbeflut 2002, die Stimmung vor der Bundestagswahl zu drehen. Während sein Konkurrent Edmund Stoiber in Bayern noch über eine angemessene Reaktion nachdachte, gummistiefelte Schröder schon durch das Hochwasser. Auch Olaf Scholz stapfte am Wochenende in Gummistiefeln durch das Saarland. Falls er gehofft haben sollte, damit irgendeine Stimmung vor der Europawahl zu drehen: Es dürfte sich auch hier langsam ein Abnutzungseffekt einstellen.

Scholz versprach, wie seinerzeit Schröder, schnelle und unbürokratische Hilfe. Für die Menschen vor Ort ist das tatsächlich wichtig. Nur, die Hilfe muss dann auch tatsächlich genauso erfolgen: schnell und unbürokratisch. Die Menschen im Ahrtal wissen nur zu gut, dass diese Versprechen oft lange unerfüllt bleiben.

Doch mindestens genauso notwendig wäre es, dass der Kanzler sich endlich auch für eine Politik einsetzt, die Deutschland fit macht für die Folgen des Klimawandels. Stattdessen wird wohl schon bald wieder die "Hochwasser-Demenz" einsetzen.

