Wladimir Putin wollte nach der Entkoppelung vom europäischen Gasmarkt seine Rohstoffe nach Asien verkaufen. Doch der Plan geht nicht auf – und Gazprom steckt in einer schweren Krise. Das hat Folgen für die russische Kriegskasse.

"Träume werden wahr." Das ist der Unternehmensslogan des russischen Gasriesen Gazprom. Man kann es vielleicht keinen Traum nennen, aber der russische Präsident Wladimir Putin hatte zumindest eine genaue Vorstellung, was passieren sollte, nachdem Russland 2022 die Ukraine überfiel und ein Großteil der europäischen Staaten sich vom russischen Gasmarkt entkoppelte: Während explodierende Gaspreise in Europa im Sinne des Kremls Revolten auslösen sollten, wollte Putin sein Gas nach Asien und vor allem nach China verkaufen. Am Ende sollten die Europäer ihn anflehen, damit Russland die Rohstofflieferungen wieder aufnimmt.

Dieser Traum wurde nicht wahr. Vor zwei Jahren prognostizierte der ehemalige Präsident und Putin-Vertraute Dmitri Medwedew Europa eine Explosion der Gaspreise – etwa um das Fünfzigfache ihres Vorkriegsdurchschnitts sollten sie steigen. Kurz schnellten die Preise tatsächlich in die Höhe. Doch mittlerweile liegt etwa der Preis in Deutschland aktuell bei 7,8 Cent pro Kilowattstunde. Das ist so wenig wie im Oktober 2021, vier Monate vor dem Beginn von Putins Invasion in der Ukraine.

Während Europa zumindest an der Gasfront momentan aufatmen kann und auch die Ölpreise wieder sinken, hängt das einstige russische Vorzeigeunternehmen Gazprom in den Seilen. Der Staatskonzern meldete Anfang Mai für 2023 einen Nettoverlust von 629 Milliarden Rubel (fast 6,4 Milliarden Euro) – es ist der höchste Nettoverlust, den Gazprom seit 1999 verzeichnet hat. Der Grund: Die Erschließung neuer Märkte läuft nicht gut, und auch die Zusammenarbeit mit China stockt an vielen Stellen.

Putin hat sich verschätzt, die Alarmglocken im Kreml schrillen. Wenn er das Problem nicht in den Griff bekommt, könnten ausbleibende Gewinne aus Rohstoffgeschäften die Finanzierung seines Krieges ab kommendem Jahr deutlich beeinträchtigen.

Rohstoffverkäufe sind Achillesferse der russischen Wirtschaft

Diese Entwicklung ist auch deshalb interessant, weil russische Gasgeschäfte nicht von EU-Sanktionen betroffen sind. Vielmehr hat die russische Führung 2022 Gaslieferungen eingestellt, um Druck auf Deutschland und andere Länder auszuüben. Der russische Präsident wollte zu dieser Zeit zeigen, wer am längeren Hebel sitzt und die Abhängigkeiten nutzen, die die deutsche Wirtschaft durch die Gewöhnung an günstige russische Rohstoffe hatte.

Aber Gazprom war nicht nur Putins Waffe im Rohstoffkrieg gegen den Westen. Ohne Dividenden überwies das Unternehmen im Jahr 2022 mindestens 40 Milliarden US-Dollar an die russische Staatskasse – entweder für den Staatshaushalt oder den Nationalen Wohlfahrtsfonds (NWF). Das ist keine Kleinigkeit, immerhin war Gazprom vor zwei Jahren noch für zehn Prozent der Einnahmen des russischen Staatshaushaltes verantwortlich. Diese Einnahmen füllten Putins Kriegskasse.

Kriege sind teuer – und der russische Angriffskrieg in der Ukraine läuft viel länger, als der Kreml ursprünglich geplant hatte. Deswegen braucht Putin Geld, und der Kreml hat Gazprom aufgefordert, bis 2025 eine monatliche Abgabe in Höhe von 500 Millionen US-Dollar an den Staat zu zahlen. Doch ob das Unternehmen diesen Anteil am NWF leisten kann, ist momentan völlig unklar.

Wie lange ist Putins Kriegskasse noch gefüllt?