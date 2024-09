Schüsse in Berlin: Mann stirbt am Tatort

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

ich muss gestehen: Ich bin unsicher. Wie viele mögen es sein? Mehr als tausend sicherlich. Deutlich mehr. Und verändert haben sie sich. Anfangs waren sie ja eher kurze Nachrichtenüberblicke, die Tagesanbrüche. Nach und nach wandelten sie sich zu täglichen Leitartikeln, durch Termine und Lesetipps angereichert. In den ersten Jahren schrieb ich sie alle selbst. Montags bis freitags und samstags auch noch die Ausgabe mit dem ausführlichen Wochenend-Podcast. Mit dem lieben Kollegen Marc Krüger nahmen wir den damals auf. Oft kannte ich auf dem Weg ins Tonstudio das Thema noch gar nicht, redete einfach drauflos. Auch das hat sich professionalisiert. Mittlerweile übernehmen geschätzte Kolleginnen und Kollegen an einzelnen Tagen das Schreiben, was mir mein Sozialleben zurückgegeben hat.

Aber an der Grundsituation hat sich nichts geändert: Viele, viele Abende lang hocke ich spätabends am Tisch und hacke in die Tastatur meines strapazierten Laptops. Manchmal steht der Tisch in Berlin und manchmal in Hamburg. Manchmal in Nairobi und manchmal in San Francisco. Im Südsudan schrieb ich mit dem Laptop auf den Knien in einem Jeep, der durch den Busch ruckelte. Am Straßenrand kauerten finstere Gestalten mit Gewehren. In Peking schrieb ich in einem Hotelzimmer direkt unter der Suite von Frau Merkel, in Tokio hatte ich beim Schreiben denselben Ausblick wie Herr Scholz. Im Brexit-geschüttelten London war mein Zimmer kaum größer als der Schreibtisch, und der war schon winzig. In Auschwitz begleitete ich den Bundespräsidenten und tippte meinen Kommentar über seine bemerkenswerten Worte. In Jerusalem schrieb ich, während mir eine Holocaust-Überlebende von ihrer Jugend erzählte. In Bautzen hing mir noch der Stasi-Knastgeruch in den Kleidern, als ich den Laptop aufklappte. Ich könnte viele weitere Orte aufzählen, aber dann würde dieser Text Sie langweilen.

Das soll er nämlich nie, der Tagesanbruch, im Gegenteil: Der tägliche Morgengruß von t-online soll Sie nicht nur informieren, sondern auch unterhalten. Schwer genug in einer Welt, in der die Krisen sich überschlagen. Da kann auch einem Autor mal die Laus so gründlich über die Leber laufen, bis er nur noch düsteres Zeug formuliert. Dann passiert es, dass er bei der Kommentierung statt des Floretts den Säbel zückt, was manche Leser pikiert und manche auch wutschnauben lässt. Erklären sich so die hasserfüllten E-Mails, die man als Journalist erhält, all die Verwünschungen und Morddrohungen? Das Leben vor der Tastatur kann einsam sein.

Aber ich will nicht klagen. Vielmehr will ich diesen Tag nutzen, um mich aus vollem Herzen zu bedanken: So viele freundliche, rührende, schmeichelhafte Zuschriften habe ich in den vergangenen Jahren erhalten, dass ich sämtliche Wände meiner Wohnung damit tapezieren könnte. Die Nachbarwohnung vermutlich auch noch. Da drüben sind die Leute übrigens gerade ins Bett gegangen, glaube ich, jedenfalls ist es nun ruhig im Haus, und das will hier im wilden Zentrum Berlins etwas heißen. Mein Blick fällt auf das Cartoon-Kunstwerk, das der liebe Mario Lars mir zum Geburtstag gezeichnet hat: ein Tag im Leben des Chefredakteurs Florian Harms. Ich verrate Ihnen keine Details, aber die Bildchen sind sehr komisch.

Aber ich schweife ab. Vorhin habe ich überlegt, worüber ich heute schreiben soll, damit sie am Morgen etwas zu lesen haben. Wie üblich war ich von frühmorgens bis in den Abend zwischen Terminen hin und her geeilt und musste mich dann erst mal aufschlauen, was den Tag über geschehen war, bevor ich loslegen konnte. Die deutschen Debatten über Koalitionen – ob gegen die Ampel, mit dem BSW oder oje – fand ich etwas ermüdend. Die Volkswagen-Bosse haben plötzlich gemerkt, dass man irgendwann mit dem Sparen beginnen muss, wenn man seit Jahren den technischen Anschluss verpasst: Das erschien mir auch kein Knüller zu sein. Das Dschungelcamp ist dooferweise vorbei.

Aber was mich heute wirklich berührt, nein, erschüttert hat, das war der russische Angriff auf die westukrainische Stadt Lwiw. Sieben Tote, darunter drei Kinder und eine Hebamme. Fast 40 Verletzte. Und die Attacke auf Poltawa ist auch erst zwei Tage her: 50 Tote dort und 270 Verletzte. Der Terrorist im Kreml will offensichtlich so viele Ukrainer wie möglich auslöschen und den Rest versklaven. Es bestürzt mich, dass solche Barbarei im 21. Jahrhundert noch möglich ist. Umso beunruhigender, dass sich die Regierenden in Berlin, Paris, Rom und London immer noch so schwertun, die Ukrainer tatkräftiger zu unterstützen. Ist es wirklich angebracht, hierzulande Bürgergeld zu bezahlen und neue Autobahnen zu bauen, statt alles zur Verteidigung der Freiheit Europas zu tun?

Aber genug, bei diesem Gedanken belasse ich es heute. Habe keine Lust auf Hassbotschaften an diesem schönen Spätsommertag. Stattdessen wiederhole ich lieber meinen großen Dank an die vielen treuen Leserinnen und Leser. Sieben Jahre ist der Tagesanbruch jetzt alt, und neben viel Mühe bereitet er doch auch Freude. Mir jedenfalls. In diesem Sinne: Glückauf!

Ohrenschmaus

Was wollen wir heute hören? Heute schicken wir allen Fans und allen Mitarbeitern des Tagesanbruchs einen beschwingten Gruß!

