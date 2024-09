Es kracht gewaltig

Mitten in einer schwierigen Kriegsphase für die ukrainische Armee baut Wolodymyr Selenskyj seine Regierung um. Bekannte Minister reichen ihren Rücktritt ein, und das ist für die Ukraine durchaus ein Risiko.

Es ist ein Moment, über den in diplomatischen Kreisen bis heute gesprochen wird, obwohl er sich hinter verschlossenen Türen abgespielt haben soll. Anfang April war der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba zu Gast beim Nato-Treffen in Brüssel. Die Lage für sein Land war dramatisch, es fehlte an Waffen und Munition, weil das US-Hilfspaket von den Republikanern im Kongress blockiert wurde. Kuleba soll den Tränen nahe gewesen sein, als er an die Nato-Außenministerinnen und -Außenminister appellierte, endlich mehr Flugabwehrsysteme zu liefern.

Wenige Tage später kündigte Deutschland an, ein weiteres "Patriot"-System in die Ukraine zu schicken. Im Juni zogen die USA mit weiteren Systemen nach. Die Ukraine hat immer noch zu wenig Flugabwehr, aber immerhin. Jedes zusätzliche Flugabwehrsystem ist auch ein kleiner Erfolg für Kuleba, der sich im Zuge der anhaltenden russischen Bombardements gegen ukrainische Städte stets für eine Stärkung der Verteidigung einsetzte.

Doch nun ist damit vorerst Schluss. Im Rahmen einer großen Regierungsumbildung in der Ukraine nach zweieinhalb Jahren Krieg muss der Außenminister gehen – und er ist nicht allein: Am Dienstagabend hatte der Fraktionschef der ukrainischen Regierungspartei "Diener des Volkes", David Arachamia, mitgeteilt, dass mindestens sechs Regierungsvertreter ihren Rücktritt eingereicht hätten.

Es ist ein politisches Beben in Kiew, mit dem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Neustart einläuten möchte. Doch das ist in einer Phase, in der die Ukraine im Krieg gegen Russland unter Druck steht, mit massiven Risiken verbunden.

Selenskyj will Neustart

Der Zeitpunkt des Regierungsumbruchs kommt keineswegs überraschend. Die Werchowna Rada – das ukrainische Parlament – kommt aus der Sommerpause, und die ukrainische Führung hatte bereits im Frühling kommuniziert, dass es zu Veränderungen in Selenskyjs Regierungsmannschaft kommen könnte.

Die Umbildung war also nur eine Frage der Zeit, aber der Zeitpunkt ist für die Ukraine wahrlich nicht einfach. Im Gegenteil. Die russische Armee erlangt immer größere Geländegewinne im Donbass, und russische Raketen und Drohnen richten aktuell großen Schaden an ziviler Infrastruktur an. Die Energieversorgung ist in vielen ukrainischen Städten lahmgelegt. Wenn das Land gut durch den Winter kommen will – so scheint man in Kiew zu glauben –, braucht es neue Impulse. Mehr Unterstützung aus dem Westen und mehr Sicherheit für die eigene Bevölkerung.

Die Regierungsumbildung soll dem angegriffenen Land laut Selenskyj einen Energieschub geben. "Wir brauchen neue Energie", antwortete der Präsident am Mittwoch auf eine Frage nach den Gründen für die Regierungsumbildung. "Und diese Schritte hängen zusammen mit der Stärkung unseres Staates in unterschiedlichen Bereichen." Der ukrainische Polit-Analyst Wolodymyr Fesenko erklärte der "New York Times", Selenskyj sehe Stagnation in einigen Ministerien und er ziele durch neue Leute auf neue Motivation und Ideen.