In Sachsen und Thüringen bleibt der CDU wohl kaum eine andere Möglichkeit, als eine Koalition mit dem BSW einzugehen. Doch programmatisch gibt es deutliche Unterschiede. Ein Überblick.

Glücklich sind in der CDU gerade nicht alle. "Die CDU steuert auf einen Abgrund zu, wenn wir uns vor den Karren von Sahra Wagenknecht spannen lassen", sagte etwa der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke dem "Tagesspiegel". Gemeinsam mit 40 Parteimitgliedern hat sich Radtke einer Initiative angeschlossen, die einen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU mit dem BSW fordert.

Einen solchen Beschluss gibt es bereits seit 2018 mit der Linkspartei und der AfD. Doch angesichts der jüngsten Ergebnisse der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen stehen die Christdemokraten vor einem Dilemma. Denn wenn die Partei in beiden Ländern künftig die Regierung anführen will, ist sie auf das BSW angewiesen: Da Koalitionen mit AfD und den Linken ausgeschlossen wurden, braucht Sachsens Noch-Ministerpräsident Michael Kretschmer das BSW für eine Mehrheit. Bei dem dritten Regierungspartner könnte Kretschmer zwischen SPD und Grünen wählen. Im Wahlkampf hatte der Ministerpräsident sich aber deutlich gegen eine Regierungsbeteiligung der Grünen ausgesprochen.

Noch schwieriger ist die Lage in Thüringen: Dort sind neben der CDU, dem BSW und der SPD lediglich die Linken und die AfD in den Landtag eingezogen. Aufgrund des Unvereinbarkeitsbeschlusses bleibt CDU-Landeschef Mario Voigt also nur eine Koalition mit BSW und SPD. Doch selbst diese Koalition verfehlt hauchdünn eine Mehrheit im Landtag. Doch wie kompatibel wären CDU und BSW überhaupt programmatisch – und wo gibt es die größten Unterschiede? t-online hat die Wahlprogramme überprüft und gibt Ihnen einen Überblick:

Außenpolitik

Obwohl die deutsche Außenpolitik in einem Landtagswahlkampf für gewöhnlich keine Rolle spielt, ist sie für Wagenknechts Partei ein so zentrales Thema, dass sie in beiden Wahlprogrammen als erster Punkt genannt wird. Das BSW setzt sich auch auf Landesebene für einen Waffenstillstand und sofortige Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine ein – ohne jegliche Vorbedingungen.

Den Angriff Russlands auf die Ukraine nennt die Partei völkerrechtswidrig und verurteilt ihn. Gleichzeitig fordert das BSW eine "Friedensarchitektur für Europa", in der die Sicherheitsinteressen aller Seiten, und damit auch die von Russland, berücksichtigt werden sollen. Diese Interessen hätten die Nato und Russland dagegen "jahrzehntelang missachtet".

In dem sächsischen Programm des BSW wird zudem die Politik des Ministerpräsidenten Kretschmer gelobt, ohne ihn dabei explizit zu erwähnen. Es sei zu begrüßen, dass es Bemühungen um Frieden gebe, wie von Papst Franziskus oder von "führenden Politikern in Sachsen", heißt es vielsagend in dem Programm. Kretschmer hatte sich in den vergangenen Monaten entgegen vieler Stimmen in seiner Partei häufig für eine Friedensinitiative und gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen.

Gleichzeitig zweifelt das BSW daran, wie glaubwürdig Kretschmers Einlassungen seien, wenn man die Programmatik der Bundes-CDU betrachte: "Eine Stimme für die CDU bei der Landtagswahl in Sachsen ist auch Rückenwind für Friedrich Merz im Bund, der uns durch die Lieferung von Taurus-Raketen noch tiefer in den Ukraine-Krieg hineinziehen möchte", heißt es etwa wortwörtlich im Wahlprogramm. Zudem hat die Partei mehrfach die Bedingung gestellt, man werde nur in Koalitionsverhandlungen gehen, wenn die Koalitionspartner die Stationierung neuer US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland ablehnen.