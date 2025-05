Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

liebe Leserin, lieber Leser,

als ich in der vergangenen Woche erfuhr, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gestern und heute Finnland besuchen wird, um die Vertreter der nordischen Staaten zu treffen, musste ich an ein vergangenes Interview denken. Denn vor fast genau drei Jahren sprach ich mit einem Mann aus Finnland: Alexander Stubb. Dieser war zu dem Zeitpunkt Dozent an einer Hochschule in Florenz – zwischen 2014 und 2015 aber auch Regierungschef von Finnland.

Anlass des Interviews war die Entscheidung der finnischen Regierung, gemeinsam mit Schweden der Nato beizutreten. Wenige Wochen zuvor hatte Russland die Ukraine überfallen. Einige Mitglieder wie die Türkei und Ungarn hatten zu diesem Zeitpunkt noch Vorbehalte gegenüber einem Beitritt Schwedens und Finnlands.

Stubb jedoch machte sich wenig Sorgen. Das werde schon alles klappen, er und seine Landsleute seien generell "ruhig, kühl und gelassen", sagte er mir. Und Stubb behielt Recht: Tatsächlich sind Schweden und Finnland seit 2023 Mitglieder der Nato – und Stubb mittlerweile der Präsident seiner Heimat.

Heute wird Merz am zweiten Tag seines Besuches in Finnland auch Gespräche mit dem Staatsoberhaupt führen. Der Kanzler sollte Stubb genau zuhören, wenn er seine eigenen ambitionierten Ziele umsetzen will. Denn das Land ist Deutschland trotz seiner geringen Einwohnerzahl militärisch voraus – sowohl in seiner Mentalität als auch in der Einsatzfähigkeit seiner Soldaten.

Merz spricht selbst davon, die Bundeswehr zur "konventionell stärksten Armee Europas" machen zu wollen. Sollte er es mit diesem Ziel tatsächlich ernst meinen, könnte er sich von den Finnen eine Menge abschauen.

Von der Fläche betrachtet sind Deutschland und Finnland ähnlich groß. Allerdings leben in dem nordeuropäischen Staat keine 83 Millionen Menschen, sondern gerade einmal 5,5 Millionen. Dementsprechend ist die Zahl der aktiven finnischen Soldaten mit rund 24.000 vergleichsweise gering. Im Ernstfall kann das finnische Militär aber mehr als 256.000 Reservisten einziehen. Es hätte dann mehr aktive Soldaten zur Verfügung als die Bundeswehr.

Ein Schlüssel für eine solch hohe Zahl an Reservisten liegt in der Wehrpflicht. Im Gegensatz zu Deutschland wurde sie in Finnland nie ausgesetzt. Sie gilt in dem Land für alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren, während Deutschland den Kontakt zu vielen Reservisten seit dem Ende der Kreiswehrersatzämter verloren hat.

An dieser Stelle wäre es leicht, eine Rückkehr der Wehrpflicht in Deutschland zu fordern. Wer in der Bundeswehr mehr Soldaten benötigt, könnte über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht natürlich mehr Menschen zum Dienst verpflichten. Doch eine solche Rückkehr wäre kompliziert, langwierig und würde bei Weitem nicht alle Probleme der Bundeswehr lösen.

In Finnland weiß man das offenbar auch. Denn das Sicherheitskonzept des Staates geht über das eigene Militär hinaus. Das Land folgt dem Prinzip der "Totalverteidigung". Damit ist gemeint, dass die Sicherheit des Staates nicht allein vom Militär, sondern von der ganzen Gesellschaft getragen werden muss.

Die konsequente Folge: Jeder Bürger sollte möglichst auf verschiedene Krisenfälle vorbereitet sein. Dafür hat die Regierung im vergangenen Herbst einen digitalen Leitfaden veröffentlicht: Er liefert nicht nur Antworten, was in einem Kriegsfall zu tun ist, sondern auch bei Pandemien oder Cyberangriffen. In Schweden und Norwegen wurden ähnliche Broschüren per Post verschickt.

In Finnland sind landesweit zudem etwa 55.000 Bunker verteilt, die einem Großteil der Bevölkerung Schutz bieten. In Deutschland dagegen gibt es laut dem Innenministerium aktuell lediglich 579 Schutzräume, in denen weniger als eine halbe Million Menschen im Fall der Fälle Platz hätten.

Warum Finnland sich so stark für den Ernstfall rüstet, hat historische und geografische Gründe. Das Land teilt sich mit Russland eine mehr als 1.300 Kilometer lange Grenze, die in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder angegriffen wurde, zuletzt 1939.

Durch den Zweiten Weltkrieg, in dem Finnland mit Deutschland kollaborierte, musste das Land einen Teil seines Gebiets an die damalige Sowjetunion abtreten. Finnland entschied sich daraufhin, lange Jahre politisch neutral zu bleiben, um keinen weiteren Konflikt mit den Nachbarn zu provozieren. Ohne den Schutz von EU oder Nato war man dort jahrzehntelang alleine für seine Sicherheit verantwortlich. Es galt das selbstgewählte Motto: Wenn wir uns nicht verteidigen können, macht es keiner.

Ein russischer Angriff auf Finnland scheint in der nahen Zukunft unwahrscheinlich. Immerhin ist die russische Armee aktuell nicht einmal in der Lage, größere Geländegewinne in der Ukraine zu erzielen. Zuletzt berichteten aber verschiedene Medien über Satellitenaufnahmen, die zeigen, dass Russland entlang der Grenze neue Standorte für Soldaten errichtet. Innerhalb der Nato wird generell davor gewarnt, dass Russland bis 2029 militärisch bereit für einen größeren Angriff auf Nato-Gebiet sein könnte. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, sagte etwa jüngst der "Zeit", dass 2029 ein "kritisches Jahr" werden könnte.