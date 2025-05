Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Liebe Leserin und lieber Leser,

manche Dinge ändern sich einfach nicht. Als ich nach einem längeren Aufenthalt in Europa an diesem Montag von Berlin nach New York zurückfliegen wollte, konnte ich live erleben, was ich sonst nur aus der Presse kannte: die Dysfunktionalität des Hauptstadtflughafens. An der Sicherheitskontrolle im Terminal 1 des BER stauten sich die Menschenmassen und wurden plötzlich brüsk von einer Frau in Uniform mit grellgelben Neonstreifen abgewiesen. Auf Englisch schleuderte sie den internationalen Fluggästen, die seit einer Stunde artig gewartet hatten, entgegen: Hier sei jetzt geschlossen, sie sollten zum Terminal 2 gehen. Ende der Durchsage.

Loading... Embed

Von der Panik der Leute, die nun drohten, ihren Flug zu verpassen, schien sie ungerührt. Sie habe es ihnen ja schließlich jetzt schon dreimal gesagt. Orientierungslos blieben die Menschen zurück und suchten nach einer Beschilderung zum Terminal 2, die es nicht gab. Ein Mann hinter mir, der es wie ich glücklicherweise schon durch das Drehkreuz geschafft hatte, sagte desillusioniert: "Es ist einfach nicht zu fassen. Wir sind in der deutschen Hauptstadt und das ist unser Flughafen."

Manche Dinge ändern sich in Deutschland aber dann eben doch, zumindest etwa alle vier Jahre. Seit einigen Wochen gibt es nun eine neue Bundesregierung. Die wird die zu langen Wege und fehlenden Rolltreppen am Hauptstadtflughafen zwar auch nicht beheben können – dafür ist sie schlicht nicht zuständig. Mehr Effizienz und weniger Bürokratie in deutschen Behörden verspricht aber zumindest das neu geschaffene Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Noch ist davon zwar nicht viel zu hören. Aber immerhin in einem anderen Feld hat der neue Bundeskanzler Friedrich Merz das Tempo bereits angezogen: der Außenpolitik.

Neuanfänge bieten einmalige Chancen. Im Sinne Deutschlands und Europas müssen sie jetzt auch dringend ergriffen werden. Merz und sein Außenminister Johann Wadephul haben mit ihren Reisen, Treffen und europäischen Initiativen bereits vorgelegt. In dieser Woche aber wird es ernst. Um wichtige Vorarbeit für ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump zu leisten, lässt Merz seinen Außenminister nach Washington reisen. Dort trifft Wadephul auf seinen Amtskollegen Marco Rubio.

Am selben Tag empfängt der Bundeskanzler in Berlin den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Der wird am Flughafen voraussichtlich freundlicher begrüßt als normale Fluggäste. Nur die vielen Berliner Pendler müssen sich wohl wieder auf die üblichen Verzögerungen im Nahverkehr und die Straßensperrungen gefasst machen. Verkraftbar, wenn es denn der Sache dient. Mein Kollege Johannes Bebermeier begleitet für Sie heute aktuell die Geschehnisse in Berlin.

Merz muss in diesem seit mehr als drei Jahren andauernden Krieg Engagement zeigen. Nicht nur wegen der Ukraine selbst, sondern auch wegen Donald Trump. Der Bundeskanzler muss Balance halten. Dem Weißen Haus will er als starker, neuer Anführer einerseits signalisieren: Deutschland und Europa können eigenverantwortlich handeln – angesichts eines Krieges, den Donald Trump zuletzt einmal mehr als europäische Angelegenheit bezeichnet hat. Andererseits darf Merz die US-Regierung mit seinen eigenen Initiativen auch nicht vor den Kopf stoßen.

Die Schwierigkeit dabei: Trump verfolgt einen nach wie vor für viele schwer nachvollziehbaren eigenen Ansatz, um Putin zu einem Frieden zu bewegen. Der US-Präsident wirkt dabei zunehmend frustriert, und die größte Angst der Europäer ist ein vollständiger Rückzug Amerikas. Ähnlich verhält es sich bei den weiteren Krisenherden, die uns direkt betreffen. Ob der noch immer erbittert geführte Krieg im Gazastreifen, bei dem die unschuldigen Geiseln der Hamas und die palästinensischen Zivilisten die Leidtragenden sind. Oder die dramatischen wirtschaftlichen Auswirkungen der von Trump angezettelten Handelskriege mit der Europäischen Union.

Die Politik des amerikanischen Präsidenten wirkt nicht nur hier erratisch bis chaotisch. Doch davon sollte sich niemand täuschen lassen – davor warnt unter anderem der US-Journalist David Graham. Im Hintergrund verfolgen aggressive, ultrakonservative Kräfte konsequent einen Masterplan für Amerika. Mein Kollege Marc von Lüpke und ich haben mit ihm darüber in einem ausführlichen Interview gesprochen, das Sie hier lesen können.

Die Trump'sche Politik zu verstehen, ist schwierig. Der Charakter des Präsidenten aber ist zumindest einschätzbar. Darum laufen im Bundeskanzleramt seit Wochen die Planungen für ein erstes persönliches Aufeinandertreffen von Donald Trump und Friedrich Merz. Akribisch soll sich der Bundeskanzler auf den US-Präsidenten vorbereiten. Trump ist schließlich berüchtigt für seine inszenierten Eskalationen bei Staatsbesuchen im Oval Office. Beim nordischen Gipfel in Finnland betonte Merz darum nicht ohne Grund gerade erst, wie wichtig ihm Aufrüstung und Sicherheitspolitik sind. Ein Signal, das nicht nur den europäischen Partnern galt, sondern auch Trumps Fünf-Prozent-Beitragsforderungen für die Nato.

Den finnischen Präsidenten Alexander Stubb wird Merz dabei womöglich auch um Tipps für das Treffen mit Trump gebeten haben. Stubb spielte schon im März bei einem überraschenden, inoffiziellen Besuch in Florida mit Trump eine Runde Golf in dessen Ressort in Palm Beach. Dabei und bei einem Lunch sprachen die beiden auch über die Ukraine. Trump lobte später die Golfkünste des Finnen. Es ist einer dieser kleinen Hoffnungsschimmer, an die sich die Europäer gerne klammern. Mein Kollege Christoph Schwennicke sprach darüber ausführlicher in der Sendung Maischberger.

Auch Merz spielt Golf. Ob es bei einem Treffen mit Trump ebenfalls zu einem Golfmatch kommen wird, ist noch ungewiss. Klar ist nur: Der Präsident wird den neuen Bundeskanzler erstmals wohl Mitte Juni beim G7-Gipfel im kanadischen Kananaskis treffen. Und Ende Juni noch einmal beim Nato-Gipfel in Den Haag. Was ebenfalls klar ist: Zwischen Trump und Merz stehen die Chancen auf ein gutes Verhältnis deutlich besser als zwischen Scholz und Trump. Der US-Präsident soll zumindest schätzen, dass Merz sich mit seinem langjährigen Engagement bei der US-Investmentgesellschaft Blackrock viele Jahre auch außerhalb der Politik bewegt hat. Mit seiner Gegnerschaft zu Angela Merkel dürfte Merz ebenfalls punkten.