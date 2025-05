dass jemand ein Staatsoberhaupt derart um den Finger wickelt, wie es Wladimir Putin mit Donald Trump gelingt, dürfte in der jüngeren Weltgeschichte einmalig sein. Der Unterhaltungschef im Weißen Haus hat bekanntlich eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, aber dass schon ein einziges Telefonat genügt, um ihn sämtliche Versprechen vergessen zu lassen und zu einer russischen Marionette zu degradieren, ist beispiellos. Bis vor wenigen Tagen verlangte Trump lauthals eine Waffenruhe in der Ukraine, donnerte Putin gar schriftlich entgegen: "Wladimir, STOPP!"

Nach dem zweistündigen Telefongesäusel mit Russlands Diktator Anfang vergangener Woche kommen ganz andere Töne aus Washington: Der gewiefte Geheimdienstler im Kreml hat Trump das Gehirn offensichtlich so gründlich gewaschen, dass der US-Präsident nun wie ein Kremlsprecher klingt. Plötzlich ist keine Rede mehr von einem Waffenstillstand oder gar von Frieden; um Verhandlungen zwischen den Kriegsgegnern soll sich der Vatikan kümmern, irgendwie, irgendwann. Der Weltpolizist USA hängt seine Uniform an den Nagel.

Statt Frieden zu stiften, will Trump mit Putin Geschäfte machen: Es geht um Öl, Gas, Seltene Erden, Immobilien, Kryptowährungen. Diplomaten in Berlin, Paris und Brüssel befürchten, dass die USA sich vollständig aus dem Konfliktmanagement zurückziehen und den Ukraine-Krieg den Europäern überlassen könnten.

Was geschieht da in Washington, was kommt auf die Ukraine zu? Welche Tricks wendet Putin an, welche langfristigen Ziele verfolgt er und warum bedrohen sie auch Deutschland? Carlo Masala zählt zu den bestinformierten Militärexperten Deutschlands, sein Buch "Wenn Russland gewinnt" schlägt hohe Wellen. Heute ist er zu Gast in unserem Podcast, gemeinsam mit Außenpolitikredakteur Patrick Diekmann. Ich empfehle Ihnen das von meiner Kollegin Lisa Raphael moderierte Gespräch gern: