Das stimmt hoffnungsfroh

das Echo auf den Antrittsbesuch von Bundeskanzler Friedrich Merz bei Donald Trump ist überwiegend positiv. Die Stippvisite kann das massiv gestörte transatlantische Verhältnis jedoch nicht kitten. Der US-Präsident hat die Zölle auf Stahl und Aluminium verdoppelt; Ökonomen erwarten heftige Folgen für die deutsche Wirtschaft. Im Umgang mit Putin weigert sich Trump, den Druck auf den Aggressor zu erhöhen, weshalb in Europa die Sorge wächst, bald allein mit der Ukraine dazustehen. Zugleich müssen die Nato-Länder künftig enorme Summen für ihre Verteidigung ausgeben – das wird tiefe Einschnitte in den Sozialstaat erfordern.

Die jüngsten Entwicklungen in Washington bieten viele Anlässe zur Sorge. Trotzdem sind sich meine beiden heutigen Gäste einig: In einem entscheidenden Punkt wird es auf jeden Fall eine Einigung zwischen der US-Regierung sowie der EU und damit auch Deutschland geben. Davon sei er "hundertprozentig überzeugt", sagt Metin Hakverdi, der neue Transatlantikkoordinator der Bundesregierung, in unserem Podcast – und unser USA-Korrespondent Bastian Brauns pflichtet ihm bei.

Was stimmt die beiden Amerika-Kenner so hoffnungsfroh? Wie kann die Bundesrepublik von den neuen Realitäten in den USA sogar profitieren? Und welche Folgen hat der Zoff zwischen Donald Trump und seinem abtrünnigen Jünger Elon Musk? Antworten geben wir in den folgenden Minuten, schenken Sie uns dafür bitte Ihr Ohr: