Russland droht angeblich, Atomkraftwerk Saporischschja zu sprengen

Der ukrainische Betreiber des Atomkraftwerks Saporischschja warnt vor einer nuklearen Katastrophe in Europa. Russische Soldaten hätten in dem besetzten Atomkraftwerk Sprengsätze an kritischen Stellen angebracht und drohten damit, die Anlage in die Luft sprengen, berichtete die Firma Energoatom am Nachmittag unter Berufung auf den Kommandeur der Truppen. "Das hier wird entweder russisches Gebiet oder verbrannte Erde", soll General Valery Vasilyev in einer Ansprache vor Soldaten gesagt haben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben aber nicht.