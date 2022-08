Finnland begrüßt russische Touristen mit ukrainischer Hymne

Bislang hat Finnland als einziges EU-Land keine Einschränkungen bei der Visavergabe an russische Urlauber erlassen. In der Folge nutzen viele Russen Finnland offenbar als Transitland, um von dort in andere EU-Länder weiterzureisen. "Das wird von vielen als Umgehung der Sanktionen betrachtet", sagte Finnlands Außenminister Pekka Haavisto der AFP. Auch in der finnischen Bevölkerung hat der Überfall auf die Ukraine starke Reaktionen ausgelöst – schließlich teilt sich das Land eine 1.300 Kilometer lange Grenze mit Russland.

Der Damm am Imatrafall in Finnland: Dort wird ukrainische Musik abgespielt. (Quelle: Markku Vitikainen via www.imago-)

EU-Länder diskutieren Visa-Stopp

So sprachen sich in einer Umfrage jüngst 58 Prozent der befragten Finnen für schärfere Visaregeln für Russen aus. "Ich finde, es sollte harte Auflagen für russische Touristen geben", sagt beispielsweise auch Antero Ahtiainen aus Lappeenranta. "Ich wüsste nicht, wie man die russischen Politiker sonst zum Nachdenken bekommt", so der 57-Jährige. Dieser Auffassung schließt sich jetzt auch die Regierung in Helsinki an und will die Zahl der Visa für russische Touristen begrenzen.

Ein kompletter Stopp der Visavergabe auf Grundlage der Nationalität sei zwar weder nach finnischem noch nach EU-Recht erlaubt, so Außenminister Haavisto; seine Regierung könne aber Einschränkungen im Bereich Tourismus erlassen, sodass pro Tag nur noch eine begrenzte Zahl an Visa verfügbar sei. Im Juli registrierte Finnland mehr als 230.000 Grenzübertritte aus Russland, im Juni waren es 125.000. Bis Ende August wolle seine Regierung über mögliche Einschränkungen entscheiden, sagt Außenminister Haavisto.