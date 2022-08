Russischer Ex-Soldat Pavel Filatiev: Wurde entführt und acht Stunden verhört

Ein Ex-Soldat rechnet in einem Buch mit den Zuständen in der russischen Armee ab. Jetzt berichtet Pavel Filatiev von einer nächtlichen Entführung und Todesangst.

Filatiev kämpfte monatelang an der Front in der Südukraine, bevor er verwundet wurde und im Juli nach Moskau evakuiert wurde. In dieser Zeit schrieb er eine 141-seitige Abhandlung, in der er seine Erfahrungen schildert. Was er zur russischen Invasion sagt, können Sie hier nachlesen. Der ehemalige Fallschirmjäger sprach auch über die Missstände in der russischen Armee vor der Invasion. Mehr dazu hier. Sein genauer Aufenthaltsort nach der Flucht aus Russland ist nicht bekannt.