Wolodymyr Selenskyj vor UN-Sicherheitsrat: "Unsere Unabhängigkeit ist eure Sicherheit"

Er forderte den sofortigen Rückzug der russischen Truppen und die Übergabe an die Internationale Atomenergiebehörde IAEA gefordert. Eine IAEA-Expertenmission solle "so schnell wie möglich" und dauerhaft die Kontrolle über die von Russen besetzte Anlage übernehmen, sagte Selenskyj. Russland müsse seine "nukleare Erpressung" bedingungslos einstellen.

"Russland muss zur Rechenschaft gezogen werden"

Russland sei mit kolonialen Ambitionen in die Ukraine einmarschiert, so Selenskyj. Ob die Ukraine eine Zukunft habe, entscheide sich in Saporischschja, in den ukrainischen Häfen, im Donbass – und damit verbunden auch die Lösung der vielen weltweiten Krisen, die der Krieg ausgelöst habe. "Unsere Unabhängigkeit ist eure Sicherheit", so Selenskyj.