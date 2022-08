Russischer Soldat erzählt vom Krieg in der Ukraine

Frolkins Einheit tötete mindestens 13 Zivilisten

Fünf lange Wochen blieb Frolkins Einheit in Andrijiwka. Dabei töteten sie mindestens 13 Einwohner der kleinen Siedlung. Frolkin und seine Kameraden gingen brutal gegen die Einheimischen vor, weil sie vermuteten, dass diese ihre Positionen an die ukrainische Armee weitergaben und so für heftige Verluste in den russischen Reihen sorgten. Frolkin selbst war an der Tötung von drei Menschen beteiligt.

Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Anfang April wurde Frolkins Einheit aus der Region um Kiew abgezogen und über Belarus ins russische Belgorod gebracht. Von dort aus sollten die Soldaten direkt wieder an die Front geschickt werden – viele Soldaten verweigerten den Befehl allerdings und reichten ihren Rücktritt aus der Armee ein. "Die Vorgesetzten waren außer sich. Einer schlug einen Soldaten mit seinem Gewehrkolben, einem anderen hielt er seine Pistole an den Kopf und drohte damit, ihn zu erschießen, wenn er nicht zurück an die Front gehen wollte."

Frolkin kämpfte noch mehrere Wochen in den Wäldern im ukrainisch-russischen Grenzgebiet weiter. Er wurde "irgendwann im Juni oder Juli abgezogen", als seine Einheit nahezu vollständig getötet worden war. Von ursprünglich 1.500 Mann in seiner Brigade wurden mindestens 400 in der Ukraine getötet. Als die verbleibenden Soldaten direkt weiter nach Cherson geschickt werden sollten, kam es laut Frolkin zur Revolte. Viele Soldaten seien aus der Kaserne geflohen und zurück in ihre Heimatstadt Chabarowsk geflogen, die Tausende Kilometer von der Ukraine entfernt an der chinesischen Grenze liegt.

Soldat hat die Armee verlassen

Auch Frolkin will nicht mehr kämpfen und hat die Armee inzwischen verlassen. Der Sinn des Krieges ist ihm bis heute unklar: "Ich weiß nicht, gegen wen wir kämpfen. Vielleicht kämpften wir gegen die ukrainische Armee. Aber das sind keine Nazis. Wie wir auch ist die Ukraine eine slawische Nation."

Die Ukraine untersucht Frolkins Fall. Er wird beschuldigt, einen Zivilisten getötet und ein Auto gestohlen zu haben. Mittlerweile will er, dass der Krieg endet. "Ich will allen erzählen, was für Verbrechen wir in der Ukraine begangen haben und will erklären, was in unserem Land vorgeht. Für diese Informationen kann ich ins Gefängnis gehen."