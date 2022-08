Russlands frische Offensivtruppe: Was rollt da auf die Ukraine zu?

Die russische Armee hat offenbar noch nicht ihr gesamtes modernes Kriegsgerät in der Ukraine verloren. Militärexperten beobachten schon seit Wochen die Aufstellung eines neuen Armeekorps auf einem Trainingsgelände bei Nischni Nowgorod. Jetzt hat sich offenbar ein Teil der Truppe in Richtung Ukraine in Bewegung gesetzt – in einem Zug voller moderner Panzer, wie Bilder und Videos in den sozialen Medien zeigen.