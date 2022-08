Betrunkene russische Soldaten sollen FSB-Offiziere erschossen haben

Es ist nicht der erste Bericht über Probleme mit Trunkenheit unter den russischen Soldaten. In der Region Saporischschja im Süden der Ukraine sollen die Besatzer den Verkauf von Alkohol ihren Truppen Anfang Juli verboten haben, nachdem es dort zu etlichen Disziplinverstößen und sogar schweren Straftaten gekommen sein soll. Im russischen Mulino beschwerten sich viele Anwohner über betrunkene Soldaten , die im Ort herumliefen und Frauen belästigten. In Mulino hat die russische Armee eine neue Offensivtruppe für den Krieg gegen die Ukraine aufgestellt.

Die Stadt Cherson liegt zurzeit im Fokus der ukrainischen Armee, die in den vergangenen Tagen ihre Angriffe auf die russischen Besatzer in der Umgebung verstärkt hat. In "fast dem gesamten Gebiet" seien "schwere Kämpfe" mit "starken Explosionen" ausgebrochen, erklärte das Büro von Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag. Über konkrete Erfolge dieser jüngsten ukrainischen Offensive liegen bislang aber nur spärliche Informationen vor.