USA bekommen durch Krieg in der Ukraine selbst Munitionsproblem

USA lieferten über 800.000 Artilleriegeschosse

In den vergangenen Wochen ist der Bestand an dieser Munition in den Lagern des US-Militärs "unangenehm niedrig" geworden, sagte ein Verteidigungsbeamter. Die Bestände seien aber noch nicht kritisch, weil die USA derzeit in keinen größeren militärischen Konflikt verwickelt seien, fügte der Beamte hinzu.

Deutschland schützt seine Bundeswehrbestände – bislang

In einem "Spiegel"-Gastbeitrag forderten die Abgeordneten Sara Nanni (Grüne), Kristian Klinck (SPD) und Alexander Müller (FDP) vor Kurzem, die Waffenlieferungen an die Ukraine signifikant zu steigern. "Wir sehen uns in der Pflicht, Kiews Überlebenskampf zu unterstützen – denn die Ukraine verteidigt auch unsere Interessen und Werte", heißt es dort. Um das Land zu unterstützen, müssten "temporäre Einschnitte in der Bundeswehr" in Kauf genommen werden, forderten die Ampelpolitiker. Die entstehenden Lücken könnte man durch gebrauchtes Gerät zeitnah ersetzen.