Ukrainische First Lady Olena Selenska: "Während ihr Pfennige zählt, zählen wir Opfer" Von t-online Aktualisiert am 04.09.2022 - 14:11 Uhr Lesedauer: 1 Min. Olena Selenska: Die ukrainische First Lady betonte die menschlichen Opfer des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. (Quelle: IMAGO/Saul Loeb - Pool via CNP)

Sie verstehe, dass die wirtschaftliche Situation in vielen europäischen Ländern schwer ist. Gleichzeitig erinnerte die ukrainische First Lady an die Todesopfer.

Die ukrainische First Lady Olena Selenska hat sich in einem BBC-Interview mit deutlichen Worten an den Westen gewandt. Sie verstehe, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges für die Verbündeten der Ukraine hart seien. Gleichzeitig betonte sie: "Während ihr anfangt, eure Pfennige auf dem Bankkonto oder in der Tasche zu zählen, tun wir das Gleiche und zählen unsere Opfer."

In dem in Kiew aufgezeichneten Interview unterstrich die Ehefrau des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, wie wichtig es sei, auf den menschlichen Tribut des Krieges hinzuweisen. "Die Preise steigen auch in der Ukraine. Aber zusätzlich werden unsere Leute umgebracht", sagte sie. Für die Menschen außerhalb der Ukraine sei es schwer, die Auswirkungen des Krieges auf die ukrainische Bevölkerung zu verstehen.