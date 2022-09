Ukraine-Krieg | Anschluss an Russland? Referendum in Cherson gestoppt

Anschluss an Russland? Referendum in Cherson gestoppt

Die pro-russischen Behörden in der besetzten und derzeit heftig umkämpften südukrainischen Region Cherson wollen ihre Pläne für ein Referendum über eine Zugehörigkeit zu Russland vorerst stoppen. Die Vorbereitungen für die Abstimmung hätten bereits begonnen, sagte der Chef der pro-russischen Behörden, Kirill Stremusow, am Montag im Fernsehen. "Aber angesichts der aktuellen Entwicklungen glaube ich, dass wir im Moment eine Pause einlegen werden."

Zuvor hatte die Ukraine Fortschritte bei ihrer Gegenoffensive in der Region gemeldet. Nach Angaben des Südkommandos eroberten die ukrainischen Soldaten mehrere Gebiete zurück und zerstörten unter anderem ein Munitionsdepot, eine Pontonbrücke und ein Kontrollzentrum der russischen Armee.

Umkämpfte Region

Die Ankündigung könnte jedoch auch einen strategischen Hintergrund haben. Die ukrainische Armee hat auch eine Gegenoffensive an der südlichen Front gestartet, um eben diesen Anschluss der Region Cherson an Russland zu verhindern. Aber nicht nur an der Front gibt es Kämpfe, sondern das russische Besatzungsregimes wird auch Ziel von Anschlägen durch ukrainische Partisanenkämpfer.