"Bluthund" Ramsan Kadyrow: Muss erst Putin fragen, bevor ich gehe

Der tschetschenische Führer und Putin-Unterstützer Ramsan Kadyrow will sich offenbar doch nicht zurückziehen. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass in der Nacht auf Dienstag. "Ich kann nur gehen, wenn ich das Volk und den russischen Präsidenten frage. Deshalb werden wir das Gespräch über einen unbefristeten Urlaub für die Zukunft aufgeben", wird Kadyrow von Tass zitiert.

Kadyrow: "Meine Zeit ist gekommen"

In einem am Wochenende auf Telegram veröffentlichten Video hatte der "Bluthund" Putins, wie er oft genannt wird, einen "langen und unbefristeten" Urlaub bekanntgegeben. "Wir haben ein Sprichwort unter Kaukasiern, Tschetschenen. Egal, wie respektiert und lang erwartet ein Gast ist, wenn er pünktlich geht, dann ist es noch angenehmer. Meine Zeit ist gekommen, bevor sie mich herausschmeißen", heißt es in einer Übersetzung der Medienseite "Nexta TV". "Mir wurde klar, dass ich schon lange in meiner Position bin", sagte er laut Radio Free Europe in dem mit Lachern gespickten Video-Statement.