Ukrainische Gegenoffensive: "Großartige strategische Leistung"

Russisches Drehkreuz Kupiansk in Gefahr

Sollte der ukrainische Vormarsch auf Kupiansk gelingen, wären die russischen Truppen in der Ostukraine in höchster Gefahr. In der 30.000-Einwohner-Stadt kreuzen sich zwei nach Russland führende Bahnstrecken, über die die russische Armee in den besetzten Gebieten den Großteil ihres Nachschubs erhält. Von Kupiansk aus führen drei Bahnstrecken aus in Richtung Westen, Süden und Südosten. Über diese Strecken gelangt der Nachschub zum regionalen Hauptaufmarschgebiet der Russen in Isjum, aber auch nach Lyman und Sjewjerodonezk, das die Russen im Juni erobert hatten.