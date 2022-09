Eisenbahnkreuz Kupiansk Ukrainer erreichen offenbar wichtigen russischen Knotenpunkt Von reuters , t-online , mk Aktualisiert am 09.09.2022 - 15:24 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ukrainische Soldaten vor dem Ortseingangsschild von Kupiansk: Der Ort ist das zentrale Drehkreuz für den russischen Nachschub in der Ostukraine. (Quelle: Screenshot/Twitter@tinso_ww)

Kupiansk ist das logistische Zentrum der russischen Armee in der Ostukraine. Jetzt sind Tausende von Putins Soldaten in Gefahr.

Im Schatten der Offensive an der Südfront ist die ukrainische Armee in den vergangenen Tagen viele Kilometer weit in russisch besetztes Gebiet im Osten der Ukraine vorgedrungen. Das Ziel des Vormarsches ist wohl die 30.000-Einwohner-Stadt Kupiansk, über die ein Großteil des russischen Nachschubs in der Region herangeschafft wird. Jetzt haben die Ukrainer dieses Ziel womöglich erreicht.

Ein am Freitag in den sozialen Medien geteiltes Foto zeigt vier ukrainische Soldaten am Ortseingang von Kupiansk. Kiew hat den Vorstoß noch nicht bestätigt, auch die Echtheit des Bildes ist unklar. Vor dem Hintergrund der jüngsten Erfolge in der Region erscheint er aber mehr als plausibel.

Als bestätigt galt schon am Donnerstag die Einnahme der Kreisstadt Balakliya, etwa 80 Kilometer südwestlich von Kupiansk. Unbestätigten Berichten zufolge waren die Ukrainer am Donnerstag aber schon nahe der Ortschaft Schewtschenkowe, etwa 36 Kilometer westlich von Kupiansk. Von insgesamt 20 befreiten Ortschaften sprach Kiew zuletzt. US-Forscher des "Institute for the Study of War" (ISW) hatten die Befreiung von Kupiansk für Sonntag prognostiziert.