Wladimir Putin: Abgeordnete wollen ihn wegen Hochverrats anklagen

Rücktrittsforderungen aus Moskau Abgeordnete wollen Putin wegen Hochverrats anklagen Von t-online , wan Aktualisiert am 10.09.2022 - 11:59 Uhr Lesedauer: 3 Min. Sollte wegen Hochverrats angeklagt werden: Wladimir Putin. (Quelle: IMAGO/Gavriil Grigorov/imago images)

Im Moskauer Stadtbezirk Lomonossow fordern Abgeordnete den Rücktritt Putins. In St. Petersburg wird sogar appelliert, ihn wegen Hochverrats anzuklagen.

In Russland ist der Widerstand gegen Kremlchef Wladimir Putin noch nicht gebrochen. Der Abgeordnetenrat des Moskauer Stadtbezirks Lomonossow hat den russischen Präsidenten am Donnerstag zum Rücktritt aufgefordert, berichtet die russische Webseite "The Insider". In einem Beschluss heißt es, seit Putins zweiter Amtszeit sei "alles schiefgelaufen". Das Bruttoinlandsprodukt habe sich nicht verdoppelt, der Mindestlohn sei nicht wie erwartet gestiegen, "intelligente und fleißige Menschen" würden Russland massenhaft verlassen, und die versprochene Stabilität sei nicht vorhanden.

"Die Rhetorik, die Sie und Ihre Untergebenen seit Langem verwenden, ist von Intoleranz und Aggression durchdrungen, was unser Land letztendlich in die Zeit des Kalten Krieges zurückversetzt hat. Russland wird erneut gefürchtet und gehasst, und wir bedrohen die Welt erneut mit Atomwaffen", zitiert "The Insider" aus einem Dokument des Abgeordnetenrates.

Lokalpolitiker sehen sogar Hochverrat

Eine kleine Gruppe von Abgeordneten in St. Petersburg geht noch weiter. Die Politiker aus dem Bezirk Smolninskoje appellierten am Mittwoch an die Duma (das russische Parlament), Präsident Putin wegen Hochverrats anzuklagen.

Öffentlich gemacht hat den Vorgang der Abgeordnete Dmitri Paljuga, der auf Twitter das Dokument mit dem Beschluss des Stadtrates veröffentlichte. Paljuga schreibt: "Der Rat des Stadtbezirks Smolninskoje beschloss, sich an die Abgeordneten der Staatsduma mit dem Vorschlag zu wenden, Präsident Putin wegen Hochverrats anzuklagen, um ihn seines Amtes zu entheben. Die Entscheidung wurde von der Mehrheit der anwesenden Abgeordneten unterstützt." Interessant: Die Abgeordneten von Einiges Russland, der größten und putintreuen Partei, erschienen nicht zur Abstimmung. Sie hätten mit ihrer Mehrheit eine Annahme der Resolution verhindern können.