Waffenlieferungen an die Ukraine: Mehrheit der Deutschen für Panzerlieferungen

Kampfpanzer an die Ukraine liefern? Das denken die Deutschen

Trotz deutlicher Kritik weigert sich Kanzler Scholz, die Ukraine mit Kampfpanzern zu unterstützen. So stehen die Deutschen zu möglichen Lieferungen.

Eine knappe Mehrheit der Deutschen ist dafür, dass die Bundesregierung die Ukraine im Kampf gegen Russland mit Kampfpanzern unterstützt. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für t-online hervor. 52 Prozent der Befragten beantworten demnach die Frage, ob Deutschland Kampfpanzer an die Ukraine liefern sollte, mit ja (39 Prozent "ja, auf jeden Fall", 13 Prozent "eher ja").

Gegen die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine sprachen sich dagegen 40 Prozent der Befragten aus (33 Prozent "nein, auf keinen Fall", 7 Prozent "eher nein"). 8 Prozent der Befragten gaben an, unentschieden zu sein.

Mit seiner ablehnenden Haltung gegenüber Panzerlieferungen an die Ukraine war Bundeskanzler Olaf Scholz in den vergangenen Tagen zunehmend unter Druck geraten. Auch in der eigenen Koalition wird die Position des Kanzlers teils scharf kritisiert.