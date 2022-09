Ukraine-Krieg: Selenskyj spricht von "Massengrab" mit 400 Toten in Isjum

Hinweise auf Folter und andere Kriegsverbrechen

Schon in der vergangenen Woche hatte es Hinweise auf Kriegsverbrechen in den Gebieten gegeben, aus denen vor Kurzem russische Truppen abgezogen waren. Die ukrainischen Behörden hatten nach eigenen Angaben in einer zurückeroberten Ortschaft im Osten der Ukraine vier Leichen mit "Spuren von Folter" entdeckt. Erste Ermittlungen wiesen darauf hin, dass die in Salisnytschne in der Region Charkiw gefundenen Menschen "von russischen Soldaten während der Besetzung des Ortes" getötet worden seien, schrieb die regionale Staatsanwaltschaft am Montag im Online-Netzwerk Facebook. Am Freitag hatte die Staatsanwaltschaft bereits aus dem ostukrainischen Dorf Hrakowe den Fund zweier Leichen mit Folterspuren und Einschusslöchern im Hinterkopf gemeldet.