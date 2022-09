Fakten-Check: Die Aussagen von General Zorn

Fremder will Mädchen in Auto locken

Scharfe Kritik am Bundeswehrinspekteur So steht es tatsächlich um Putins Fähigkeiten Von t-online , cli 16.09.2022 - 17:50 Uhr Lesedauer: 4 Min. Generalinspekteur Eberhard Zorn: Er hatte mit seinen Äußerungen für internationale Kritik gesorgt. (Quelle: Christian Spicker/imago images)

Äußerungen des Bundeswehrinspekteurs Eberhard Zorn zum Krieg in der Ukraine haben deutliche Kritik ausgelöst – auch international. Was ist dran an den Statements? Ein Faktencheck.

Er spricht von Gegenstößen und nicht von einer ukrainischen Gegenoffensive. Und er sieht weitere Lieferungen schwerer Waffen kritisch und warnt vor einer zweiten Kriegsfront in Europa: Eberhard Zorn, Generalinspekteur der Bundeswehr, hat in dieser Woche mit Aussagen zum Krieg in der Ukraine viel Wirbel ausgelöst – auch international.

Seine Aussagen stammen aus einem Interview mit dem Magazin "Focus", das an diesem Samstag erscheint. Die Statements, die vorab veröffentlicht worden waren, wurden auch in englischer Sprache verbreitet. Am Donnerstag griff Zorn einige der Punkte in einer Rede bei der Bundeswehrtagung in Berlin auf.

Zorn spiegele "als Generalinspekteur der Bundeswehr die Bewertung des Verteidigungsministeriums beziehungsweise der Bundeswehr wider", sagte ein Ministeriumssprecher. Was aber ist dran an seinen Äußerungen?

Aussage von Zorn: Die Ukraine könne mit "Gegenstößen" zwar Orte oder einzelne Frontabschnitte zurückgewinnen, aber sie könne Russland nicht "auf breiter Front" zurückdrängen. Von einer Gegenoffensive will er nicht sprechen.

Fakten: Ab wann man von einer Groß- oder Gegenoffensive sprechen kann, ist nicht klar definiert. Fest steht, dass die Ukraine entlang der etwa 1.300 Kilometer langen Frontlinie Hunderte Orte zurückerobert hat; teils ergriffen russische Soldaten panikartig die Flucht. Laut dem "Institute for the Study of War" und dem britischen Geheimdienst erzielte die Ukraine zunächst Rückeroberungen von 3.000 Quadratkilometern und drängte die russische Frontlinie etwa 50 bis 70 Kilometer zurück. Der ukrainische Präsident sprach am 12. September von 6.000 Quadratkilometern. Bundeswehrinspekteur Zorn spricht in diesem Zusammenhang von "taktischen Erfolgen", doch Russland halte an seinen Kriegszielen fest.