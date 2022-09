Ukraine-Krieg: Russische Sträflinge taugen offenbar kaum für Krieg

Der "Washington Post" zufolge hat die private Söldnertruppe Wagner schon kurz nach Kriegsbeginn im März angefangen, Häftlinge zu rekrutieren. Unter dem Eindruck der akuten Personalnot der russischen Armee habe Wagner diese Bemühungen ab Juli intensiviert. Dem unabhängigen russischen Portal "Verstka" zufolge hatten Wagner-Vertreter bis Mitte August in 13 Regionen Russlands 21 Strafkolonien besucht, um für den Kriegseinsatz zu werben. Den Rekruten würden umgerechnet 3.350 Euro und Straffreiheit versprochen, wenn sie ein halbes Jahr lang durchhielten, so "Verstka". Vorige Woche wurde ein Video öffentlich, in dem Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin persönlich in einem russischen Gefängnis um Häftlinge wirbt.

"Sie nehmen jeden, egal wofür er im Gefängnis ist"

Der russischen Menschenrechtsorganisation "Russia Behind Bars" zufolge haben sich bislang schätzungsweise 7.000 bis 10.000 Häftlinge auf diese Weise für den Kriegseinsatz anwerben lassen – weitere 50.000 bis 60.000 Kämpfer könnten in naher Zukunft dazukommen. Die US-Regierung nannte am Montag die Zahl von etwa 1.500 Häftlingen, die bereits am Krieg gegen die Ukraine teilnähmen. "Russia Behind Bars" zufolge handelt es sich bei etwa 20 Prozent der Rekruten um verurteilte Mörder und Räuber – auf die hat es Wagner offenbar besonders abgesehen.

"Sie nehmen jeden, egal wofür er im Gefängnis ist", berichtete auf YouTube kürzlich die Leiterin von "Russia Behind Bars", Olga Romanowa. "Sie haben sogar einen psychisch kranken Mann rekrutiert und in den Krieg geschickt, dem Kannibalismus vorgeworfen wird. Aber Wagner-Chef Prigoschin hat selbst gesagt, dass sie Mörder und Räuber bevorzugen und gerne auch Leute nehmen, die wegen schwerer Körperverletzung einsitzen. Selbst Vergewaltiger nehmen sie inzwischen, auch wenn die in eine eigene Abteilung kommen." Dieses auf Twitter verbreitete Video soll russische Häftlinge auf ihrem Weg in die Ukraine zeigen:

"Wer einen Fehler machte, wurde neutralisiert"

Für die Häftlinge selbst dürfte der Kriegseinsatz auch kein Vergnügen sein. So berichtete ein in der Ukraine gefangener russischer Häftling kürzlich, dass Kämpfer wie er in der russischen Armee schon wegen Kleinigkeiten einfach erschossen würden. "Neutralisieren nennen sie das", schilderte der Kriegsgefangene Jewgeni N. dem Journalisten Juri Butusow auf YouTube. "Wer den Anweisungen nicht folgte oder einen Fehler machte, wurde neutralisiert."

Noch im Ausbildungscamp sei er Zeuge geworden, wie einer der rekrutierten Häftlinge vor etwa 60 anderen Männern erschossen worden sei, nur weil dieser dem Ausbilder widersprochen habe. Später habe er erfahren, dass noch ein anderer Häftling aus der Gruppe "neutralisiert" worden sei. Das unabhängige russische Investigativportal Meduza hat die Schilderungen Jewgeni N.s überprüft und bestätigt.