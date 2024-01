Sowohl auf dem russischen Militärflughafen in Soltsy als auch auf der Basis in Shaykowka wurden die Bomber innerhalb weniger Tage durch Drohnenangriffe zerstört. Das bestätigte Andrij Tschernjak, ein Vertreter des ukrainischen Militärgeheimdienstes (HUR), damals t-online . Demnach sei eine "in Zentralrussland operierende Gruppe" verantwortlich für die Angriffe gewesen.

Offenbar 600 Kilometer zu Fuß auf russischem Boden

Auf ihrem Rückweg in ihr Heimatland sei der Aufklärungstrupp Babiis dann jedoch auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet in der Ukraine in einen Hinterhalt der russischen Armee geraten. "Sie lieferten sich einen ungleichen Kampf mit den russischen Invasoren. In dieser Schlacht wurde der ukrainische Späher Oberstleutnant Oleg Babii am 30. August 2023, als er über den Abzug seiner Mitstreiter berichtete, tödlich verwundet und starb", heißt es auf der Seite des Ministeriums.