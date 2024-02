Dass überhaupt eine Luftlande-Brigade Panzer statt Flugzeuge erhält, liegt an der Kriegsführung: Da die Luftabwehr sowohl der Ukraine als auch Russlands sehr effektiv ist, halten sich beide Seiten mit Luftkämpfen zurück. Sowohl Hubschrauber als auch Kampfflugzeuge werden eher selten eingesetzt. Deshalb werden Soldaten, die eigentlich als Fallschirmjäger eingesetzt werden, jetzt zu einer mechanisierten Brigade umfunktioniert, so "Forbes".

Einsatz im Süden der Ukraine

Die 25. Brigade ist im Süden im Einsatz und versucht bei Kupiansk ein Vordringen der russischen Truppen zu verhindern. Die Leopard-Panzer sind mit 105-Millimeter-Kanonen ausgestattet. Was den älteren Modellen aber fehlt, ist eine gute Panzerung. In sozialen Netzwerken tauchten im vergangenen Jahr Bilder aus der Ukraine auf, die die Panzer mit Verstärkungen zeigten. Der Leopard 1 wurde 1956 entwickelt und 1965 erstmals bei der Bundeswehr in Dienst gestellt. Seine Vorteile liegen in der Mobilität und der Treffgenauigkeit. Die Bundesregierung hat der Ukraine bislang 30 Leopard 1A5-PAnzer und 90 Schützenpanzer Marder zur Verfügung gestellt.