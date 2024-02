Laut Boris Bondarew, einem ehemaligen russischen Diplomaten, wäre es für den Westen ein "schwerer Schlag", wenn die Ukraine verlieren und Russland gewinnen würde. Das erklärte er in einem Interview mit ntv.de. "Das Image des Westens, die Zuverlässigkeit in militärischen Fragen würden schweren Schaden nehmen." Zudem würde es zeigen, dass die Europäer nicht dazu bereit seien, sich selbst zu verteidigen.

"All das Gerede über liberale Werte, über Demokratie und Menschenrechte, dafür sind sie nicht bereit zu kämpfen", würde eine Niederlage der Ukraine zeigen. "Und das würde natürlich andere wie China , Iran , Afghanistan oder Nordkorea anspornen. Jeden Diktator auf der Welt", so Bondarew.

Bondarew ist zudem überzeugt: Russlands Präsident Wladimir Putin würde nie sagen, "Ok, sorry, wir haben einen Fehler gemacht. Lasst uns Frieden schließen. Wir ziehen uns zurück." Das sei ein Zeichen von Schwäche und Putin würde sich niemals für etwas entschuldigen. "Er will auf keinen Fall als Verlierer gesehen werden", so Bondarew.