Deutsche Sanitäterin an der Front in der Ukraine gestorben

In der Ukraine ist am 30. Januar wohl eine deutsche Sanitäterin an der Front gestorben und ist nun in der ukrainischen Hauptstadt Kiew beerdigt worden. Die 36-jährige Diana Wagner sei in der Gegend von Swatowe (Oblast Luhansk) getötet worden, als sie verwundete kolumbianische Soldaten der ukrainischen Armee versorgt haben soll. Das berichtet "Bild".