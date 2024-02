Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Rückzug aus der seit Monaten hart umkämpften ostukrainischen Stadt Awdijiwka mit dem Schutz von Menschenleben begründet. Es handele sich um eine "professionelle Entscheidung, um so viele Leben wie möglich zu retten", sagte Selenskyj am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz.

Selenskyj betonte die Stärke der westlichen Staatengemeinschaft und der Ukraine . "Wir haben den Mythos zerstört, dass russische Waffen besser als westliche Waffen seien." In jeder Hinsicht habe sich gezeigt, dass Russland schlechter als Europa sei, während man sich in Russland unter anderem Hilfe in Nordkorea habe suchen müssen.

"Putin ist ein Monster"

Der ukrainische Präsident dankte Deutschland und Frankreich dagegen für die Unterzeichnung neuer Sicherheitsabkommen am gestrigen Freitag. Selenskyj dankte auch den Staaten, die ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben. Allerdings freue er sich auch, wenn die Menschen wieder in die Ukraine zurückkehren werden.

Für den russischen Präsidenten Wladimir Putin sehe er nur zwei Auswege: Entweder werde Putin in Den Haag vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt oder er werde von einem seiner Gefolgsleute eines Tages getötet. "Putin ist ein Monster", sagte Selenskyj in seiner Rede. Der Kremlchef sei unter anderem für die Entführung von Zehntausenden ukrainischen Kinder verantwortlich und für den Tod vieler Menschen in Tschetschenien, genauso wie für Todesfälle in London oder Berlin.