Einkesselung drohte Ukrainische Armee zieht sich aus Awdijiwka zurück Von t-online , dpa , wan 17.02.2024 - 02:34 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ein ukrainischer Soldat feuert eine Panzerfaust nahe Awdijiwka ab (Archivbild): Die Armee gab jetzt den Rückzug bekannt.

Die Ukraine zieht sich aus Awdijiwka zurück. Für Putin dürfte das ein Grund zum Feiern sein.

Die ukrainische Militärführung hat die heftig umkämpfte Stadt Awdijiwka im Osten des Landes aufgegeben – zumindest vorerst. Der neue Armee-Chef Oleksandr Syrskyj ordnete in der Nacht zum Samstag den Rückzug aus der Stadt an. Die Entscheidung sei gefallen, um weitere Verluste zu vermeiden und das Leben der ukrainischen Soldaten zu schützen.

Man habe die Truppen aus der Stadt beordert, sie sollen sich nun in Verteidigungspositionen außerhalb befinden. "Wir werden zurückkehren", schrieb Syrskyj auf Facebook. Der Befehlshaber der in der Stadt befindlichen Tavria-Brigade bestätigte den Rückzug. Seine Soldaten würden bereist das Stadtgebiet verlassen, schrieb er auf Telegram.

In der von Russland seit Monaten angegriffenen Stadt Awdijiwka in der Ostukraine war die Lage für die ukrainischen Verteidiger immer schwieriger geworden. "In der Stadt finden heftige Kämpfe statt. Unsere Truppen setzen alle verfügbaren Kräfte und Mittel ein, um den Feind zurückzuhalten", teilte der kommandierende General für diesen Frontabschnitt, Olexander Tarnawskyj, am Freitag mit. Er nannte die Lage "schwierig, aber unter Kontrolle".

Die ukrainischen Verteidiger wehrten sich unter "unmenschlichen Bedingungen", schrieb der Pressedienst der in Awdijiwka eingesetzten 110. Brigade der ukrainischen Armee auf Facebook. "Heute wirft der Feind enorme Kräfte in Form von Personal, gepanzerten Fahrzeugen und Flugzeugen in Richtung Awdijiwka."

Einkesselung drohte

Russische Truppen seien von mehreren Seiten vorgerückt, analysierte das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) in seinem Tagesbericht für Donnerstag. Durch Fotos sei belegt, dass russische Truppen von Norden her an der großen Kokerei von Awdijiwka vordringen.

Im Süden der Stadt sei eine wichtige befestigte Verteidigungsanlage der Ukrainer erobert worden. "Russische Truppen können die Einkesselung einiger ukrainischer Kräfte vollenden, wenn die ukrainischen Truppen sich nicht zurückziehen oder erfolgreiche Gegenangriffe unternehmen", folgerten die Beobachter.

Die ukrainische Armee hatte offenbar zuvor eine wichtige Hauptversorgungsroute verloren, die Soldaten konnten sich nur noch in einem etwa 3.000 Meter breiten Korridor auf Feldwegen bewegen.

Propagandaerfolg für Putin

Die Eroberung der Stadt durch russische Truppen dürfte im Kreml als wichtiger Sieg gefeiert werden. Nach monatelanger Eroberung kann Machthaber Wladimir Putin jetzt einen Erfolg vorweisen – wenige Wochen vor den Präsidentschaftswahlen im März. Wie zuvor auch in der Stadt Bachmut hatte die russische Armee große Truppenkontigente ins Kampfgebiet verlegt, Hunderte Soldaten starben. "Awdijiwka hat symbolische Bedeutung, genau wie Bachmut", sagt der Politikwissenschaftler Nico Lange im Interview mit der Deutschen Welle (DW). "Es geht Russland darum zu zeigen, dass es noch Orte einnehmen kann."

Die russischen Truppen machten zunächst nur kleine Fortschritte, zuletzt aber war es laut Experten nur eine Frage der Zeit, wann sich die Ukraine der Übermacht der gegnerischen Soldaten geschlagen geben muss. Zumal Moskau nicht nur Rekruten einsetzte, sondern zunehmend Spezialeinheiten nach Awdijiwka schickte.