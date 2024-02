Aktualisiert am 23.02.2024 - 06:07 Uhr

Als Ex-Botschafter der Ukraine in Berlin sorgte Andrij Melnyk häufig für Irritationen. Nun blickt Melnyk zurück – und macht einen erstaunlichen Vorschlag.

Der frühere Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, hat "viele Fehler" während seiner Tätigkeit in Berlin eingeräumt. Er zeigte sich aber stolz, die Berliner Politik nach der russischen Invasion in der Ukraine vor zwei Jahren "aus ihrer Lethargie" geholt zu haben, wie Melnyk dem Berliner "Tagesspiegel" sagte.