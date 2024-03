Aktualisiert am 03.03.2024 - 00:24 Uhr

In nur wenigen Tagen verliert Russland 13 Kampfjets. Könnte die Ukraine das Abwehrradar der Suchoi-Flieger überwunden haben?

In den vergangenen Wochen ist es der Ukraine gelungen, mehrere russische Kampfjets und ein wichtiges Aufklärungsflugzeug vom Typ A-50 abzuschießen. Insgesamt 13 hochmoderne Jets sollen vom Himmel geholt worden sein. Der Abschuss der A-50 soll sogar dazu geführt haben, dass Russland den Rest dieser fliegenden Kommandozentralen zunächst am Boden lässt . Doch wie gelingen der Ukraine diese überraschend vielen Treffer?

Eine neue Theorie stellt Erkenntnisse aus Wrackteilen in den Mittelpunkt. Nach einem Bericht der "Kyiv Post" seien die Trümmerteile abgeschossener russischer Flugzeuge von ukrainischen und westlichen Experten untersucht worden. Dabei habe man sich genauestens mit der Avionik beschäftigt, den elektronischen Steuer- und Abwehrinstrumenten. Offenbar hätte die ukrainische Armee ein besseres Verständnis bekommen und diese knacken können. Wie genau, darüber schweigt Kiew .

Mehr Jets am Himmel und Hinterhalte

Es gibt aber auch andere mögliche Gründe für den Anstieg an Abschüssen. In diesen Zeitraum fiel auch die Einnahme von Awdijiwka durch russische Truppen, die von heftigen Luftangriffen begleitet wurde. Es waren somit auch mehr Jets als gewöhnlich in der Luft. Die Ukraine verfolgt nach Angaben des Militärexperten Gustav Gressel gegenüber t-online bei den Abschüssen außerdem ein bestimmtes System. "Sie stellen Putins Luftwaffe geschickte Hinterhalte, indem sie gelegentlich ein Flugabwehrsystem aus urbanen Zonen herauslösen und nahe der Front stationieren. Wenn ein russisches Flugzeug abgeschossen wird, ziehen die Ukrainer das System schnell wieder ab, um Russland keinen Gegenschlag zu ermöglichen. Diese Taktik der Ukrainer funktioniert ganz gut, auch wenn die Abschüsse nur sporadisch sind", sagte er.