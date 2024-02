Frankreich und Großbritannien können ihre Marschflugkörper liefern, während sie schon an Nachfolgesystemen arbeiten. In Deutschland dagegen wird der Nachfolger von Taurus erst in Jahrzehnten kommen. Die Bundesregierung könnte nun Deutschlands besten Flugkörper mit größerer Reichweite nicht in die Ukraine schicken, damit Russland nicht herausfinden kann, wie man ihn abschießen kann. Die Briten haben das Problem nicht, weil sie in ein paar Jahren eine neue Rakete mit verbesserten Eigenschaften haben werden. Das ist der Unterschied. Zwar könnte man die Absage an Taurus-Lieferungen trotzdem kritisieren, aber es wäre eine Begründung, die auf Fakten basiert.