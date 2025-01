Weidel schreibt Brief an Merz

Wirtschaft statt Diplomatie: In Davos präsentierte Trump seine eigene Vision für den Frieden in der Ukraine. Seine Strategie lautet: Ölpreis senken und die Welt an eine US-Wirtschaft nach seinen Regeln ketten.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Kurz bevor ein Virus die ganze Welt befallen sollte, war Donald Trump im Januar 2020 zum letzten Mal im schweizerischen Davos beim Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums. Mit großer Spannung war darum sein diesjähriger Auftritt erwartet worden, auch wenn der US-Präsident angesichts seiner ereignisreichen ersten Woche zurück im Weißen Haus nicht persönlich kommen, sondern nur per Videoschaltung teilnehmen wollte.

Trump wählte einen überaus freundlichen Ton, was wenig überraschte. Waren es doch gerade die versammelten Wirtschaftseliten der Welt, die er beeindrucken und umgarnen wollte. Überraschender war vielmehr seine dargelegte Vision, globale Konflikte – und ganz besonders den Krieg in der Ukraine – nicht in erster Linie durch amerikanische Diplomatie, sondern durch wirtschaftliche Übermacht zu lösen.

Sein ganzer Auftritt in Davos unterstrich seine Hauptbotschaft: Die USA sollen auch weiterhin der Mittelpunkt aller Lösungen sein. Dazu soll das starke Militär zwar der Garant für Sicherheit und Frieden sein. Das wahre Werkzeug aber soll die wirtschaftliche Hegemonie der Amerikaner sein – und dazu, daran ließ er keinen Zweifel – ist Trump im Grund jedes Mittel Recht.

Ein Friedensplan, der auf Ölpreisen basiert

Es gibt einen Grund, weshalb Trump den Krieg in der Ukraine nicht wie versprochen innerhalb von 24 Stunden lösen kann. Denn dazu will er offenkundig mit ganz anderen Parteien, als nur mit Russland oder der Ukraine sprechen – und zwar mit den Staaten der OPEC, als der Gemeinschaft Erdöl fördernder Staaten.

"Wenn der Ölpreis sinkt, wäre der Russland-Ukraine-Krieg sofort beendet", behauptete Trump von der Leinwand zum Publikum in Davos sprechend. Sein Gedankengang dazu wirkte reichlich simpel: Hohe Ölpreise finanzieren Russlands Kriegsführung; niedrigere Preise würden hingegen diese Ressourcen austrocknen. Trump nahm dabei Saudi-Arabien und die OPEC ins Visier: "Das hätten sie schon lange tun sollen", sagte er. Diese Staaten trügen "tatsächlich, bis zu einem gewissen Grad, Verantwortung für das, was passiert."

Allem Anschein nach beruht Trumps Friedensstrategie auf der Nutzung der besonderen Beziehungen der USA zu Saudi-Arabien und den anderen OPEC-Staaten. Trump glaubt, er könne Druck ausüben, etwa durch die Androhung von Zöllen oder Veränderungen in militärischen Allianzen.

Gerade Saudi-Arabien soll in seinem Plan eine besondere Rolle spielen. Trump bezeichnete den Kronprinzen als "fantastischen Kerl" und hob öffentlich hohe saudische Investitionen in die US-Wirtschaft hervor, um diese Partnerschaft zu untermauern. Indem er Saudi-Arabien sowohl als wirtschaftlichen Partner, aber zugleich auch als Werkzeug für den Frieden in der Ukraine darstellte, zeigte Trump, dass am Ende trotzdem er als US-Präsident den Daumen auf dieser Allianz hat.

Trumps Vision der amerikanischen Wirtschaftsdominanz

Zu Trumps Strategie, den globalen Ölpreis radikal zu senken, passt seine bekannte "America First"-Rhetorik nur zu gut. Erneut zeichnete der US-Präsident das Bild eines beginnenden goldenen Zeitalters der wirtschaftlichen Wiederauferstehung der USA. Und von diesem würden nach seiner Vorstellung alle anderen Staaten auch profitieren.

"Unter der Trump-Regierung wird es nirgendwo auf der Welt einen besseren Ort geben, um Arbeitsplätze zu schaffen, Fabriken zu bauen oder Unternehmen zu gründen, als hier in den guten alten USA", sagte Trump. Er kündigte nicht nur massive Steuererleichterungen und Deregulierungen an, sondern seinerseits den massiven Ausbau der heimischen Erdölförderung. Eine höhere Fördermenge würde auch Druck auf den globalen Ölpreis ausüben.

In Trumps Vision sollen die USA das globale wirtschaftliche Leuchtfeuer sein. "Die Welt hat noch nie eine solche Dynamik gesehen, und der gesamte Planet wird dadurch friedlicher und wohlhabender werden", sagte er. Der Dealmaker ist bereit, zu verhandeln, wenn auch nicht über alles: Die Dominanz Amerikas ist für ihn in jeder Hinsicht unverhandelbar.

Zuckerbrot und Peitsche für Europa