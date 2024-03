Lehrer wehren sich Putin greift schon nach den Kleinsten Von t-online , fho 16.03.2024 - 23:16 Uhr Lesedauer: 3 Min. Putin mit Schülern im Pariser Louvre im Jahr 2017 (Archivbild): In Russland und den besetzten Gebieten der Ukraine sollen Schüler falsche Informationen über den Krieg lernen. (Quelle: SPUTNIK) Kopiert News folgen

Putin will nicht nur auf das Gebiet der Ukraine, er will auch in die Köpfe der Bevölkerung. Deshalb fängt die Propaganda schon bei den Kleinsten an.

Putin will sich die Ukraine einverleiben. Geplant war ein überraschender Überfall und einer Einnahme der des russischen Nachbarlandes innerhalb weniger Tage. Doch mittlerweile dauert der zehrende Stellungskrieg mehr als zwei Jahre an. Russland konnte dabei nur Bruchteile der geplanten Fläche einnehmen. Doch dort greift das Regime mit harter Hand durch. Nicht nur bei den aktuell stattfindenden Präsidentschaftswahlen setzt Putin auf Zwang, sondern auch in den Schulen, wie der britische Fernsehsender BBC berichtet.

Demnach hängen etwa in Klassenzimmern im besetzten Melitopol mittlerweile Putin-Bilder an den Wänden, die Klassen müssen die russische Nationalhymne singen und "inspirierende Briefe" an russische Soldaten schreiben – jene Truppen, die entlang der Front ukrainische Wohnhäuser in Schutt und Asche verwandeln und deren Angriffe bereits Zehntausende, auch zivile, Todesopfer gefordert haben. Doch unter den ukrainischen Lehrern in der Region formiert sich Widerstand.

"Verstand der ukrainischen Kinder zu retten"

Die BBC hat mit einer Lehrerin aus der Region gesprochen. Sie wurde durch die russische Invasion aus ihrer Heimat in Melitopol vertrieben und verlor so ihr Zuhause, ihr soziales Netzwerk und ihren Job. Diesen hatte sie zuvor 20 Jahre lang ausgeübt.

Doch ihre Schüler einfach Putins Propaganda zu überlassen, die ihnen beibringt, dass die Ukraine kein richtiges Land ist, das will sie nicht. Deshalb hat sie mit ihren ehemaligen Kollegen eine Online-Lernplattform gegründet. Sie vollen versuchen, "den Verstand der ukrainischen Kinder zu retten".

Die Lehrer gehen damit auch ein hohes persönliches Risiko ein. "Nach dem Start habe ich einen neutralen Brief geschrieben und allen Eltern den Unterricht angeboten", sagt sie im Gespräch mit der BBC. "Ich wusste nicht, wer pro-ukrainisch oder pro-russisch war, und sie kannten meine Adresse und meine Verwandten". Ein solches Projekt habe es bislang nicht in der Ukraine gegeben.

Hunderte Familien haben sich angemeldet

Dabei ist Vorsicht geboten, denn nach Angaben der Lehrerin kann schon ein falsches Wort, etwa die russische Militärpräsenz als Besatzung zu bezeichnen, zu Problemen führen. Gerne kämen dann Vertreter der russischen Besatzer zu Hause vorbei.

Dennoch hätten sich Hunderte Familien für das Lernangebot angemeldet und es würden immer mehr. Für die Kinder heißt das: morgens Unterricht in der russischen Schule samt Propaganda und abends wird im Online-Unterricht mit den ukrainischen Lehrern weiter gebüffelt. Die Kamera bleibt dabei aus Sicherheitsgründen bei allen ausgeschaltet. Die Stunden werden aufgezeichnet, falls Schülerinnen und Schüler wegen Stromausfällen nicht teilnehmen können.

Der Unterricht drehe sich vor allem darum, die Kinder "mit der ukrainischen Kultur zu verbinden", so die Lehrerin weiter. Auf den Kindern lastet dabei ein enormer Druck, denn vor allem im Grenzgebiet sind die politischen Ansichten durchmischt. Ein Schüler erzählt der BBC, dass in seiner Klasse von 31 Schülern nur sechs die Ukraine unterstützten.