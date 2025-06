Ukrainische Drohnen greifen russische Flugfelder an: Dieses vom SBU geteilte Bild soll einen solchen Angriff vom Sonntag zeigen. Eine Maschine steht bereits in Flammen. (Quelle: ap)

Die russischen Behörden suchen nach einem Mann, der für die jüngsten ukrainischen Angriffe auf die russische Bomberflotte verantwortlich sein soll. Er hatte die Lastwagen gemietet, auf denen die Drohnen bis nahe an die Militärflughäfen gefahren wurden. Artem Tymofieiew soll der Mann gewesen sein, der die Angriffe in Russland vorbereitet hat.

Der 37-jährige ehemalige DJ stammt aus der Ukraine , er lebte dort mit seiner Frau und verkaufte Bekleidung, berichtet die britische "Metro". Er protestierte einst gegen den ehemaligen prorussischen Präsidenten Wiktor Janukowytsch und war Teil der Euromaidon-Bewegung. Vor einigen Jahren zog er dann nach Russland, in die Region Tscheljabinsk. Tymofieiew gründete eine Speditionsfirma, so "Metro", während seine Frau als Tätowiererin und Autorin erotischer Literatur arbeitete.

Da Lastwagen in Russland oft lange Distanzen zurücklegen, um Fracht an ihre Bestimmungsorte zu bringen, war die Speditionsfirma eine perfekte Tarnung. Die Drohnen wurden zum Luftwaffenstützpunkt Olenya in Murmansk, 2.000 Meilen (ca. 3.219 Kilometer) von Tscheljabinsk entfernt, zum Flugplatz Belaya in Irkutsk, mehr als 1.700 Meilen (ca. 2.736 Kilometer) entfernt, und zu den Stützpunkten Diaghilew und Iwanow, beide mehr als 1.000 Meilen (ca. 1.609 Kilometer) entfernt, gebracht.