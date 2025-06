Russland nimmt ein neues Ziel ins Visier

In der ukrainischen Grenzregion Sumy wächst die Sorge vor einer russischen Sommeroffensive. Laut Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Russland an der Grenze rund 50.000 Soldaten zusammengezogen. Die Kremltruppen haben bereits einige Ortschaften in der Region besetzt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Moderator: "Kann man diesen Rekruten nicht einfach erschießen?"

Der ukrainische Drohnenangriff auf russische Militärflughäfen bestimmte die Nachrichtenlage am Wochenende. Davon bekamen die Zuschauer des russischen Staatsfernsehens allerdings kaum etwas mit, wie das russische Exil-Medium "Meduza" berichtet. Stattdessen konzentrierten sich die Sender Channel One und Rossija-1 nahezu ausschließlich auf zwei Zugunglücke in den Grenzregionen Brjansk und Kursk. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukrainischer Stabschef: Putin spielt auf Zeit

Der Stabschef des ukrainischen Präsidenten, Andrij Jermak, hat Russland in einem Telegrammbrief nach einem Treffen mit dem US-Ukraine-Gesandten Keith Kellogg beschuldigt, auf Zeit zu spielen, die Gespräche zu manipulieren, die US-Sanktionen zu vermeiden und keine Waffenruhe zu wollen. "Wir brauchen einen Waffenstillstand – wir haben den entsprechenden Vorschlag der USA seit März voll unterstützt. Wir sind auch zu einem Treffen der Staats- und Regierungschefs bereit, das Russland weiterhin verhindert", sagte er.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha äußerte sich noch direkter und erklärte, Russland habe eine Aufforderung zur Stellungnahme zu den Vorschlägen der Ukraine bei der zweiten Runde der direkten Friedensgespräche am Montag in Istanbul ignoriert. "Wir fordern Russlands Antwort. Jeder Tag, an dem sie schweigen, beweist, dass sie den Krieg fortsetzen wollen", schrieb Sybiha in den sozialen Medien.

Atombehörde warnt vor Unfallgefahr in ukrainischem Kernkraftwerk

Die internationale Atombehörde IAEA warnt angesichts der jüngsten russischen Angriffe auf die Ukraine vor der Gefahr eines atomaren Unfalls in einem Kernkraftwerk. "Es ist klar, dass die Gefahren für die nukleare Sicherheit weiterhin sehr real und allgegenwärtig sind", sagte IAEA-Chef Rafael Grossi bei einem Besuch am Dienstag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Seine Teams hätten berichtet, "dass dies der intensivste Tag mit Luftangriffsalarmen war, den sie seit Ende letzten Jahres erlebt haben".

Grossi sagte laut IAEA-Mitteilung weiter, die Präsenz der IAEA vor Ort sei auch mehr als drei Jahre nach Beginn des Kriegs nach wie vor unerlässlich, um die Gefahr eines schweren nuklearen Unfalls zu vermeiden. Die Lage sei auch für die nukleare Sicherheit weiter gefährlich. Die Expertenteams hätten wegen ungewöhnlich häufiger Luftangriffswarnungen bis zu dreimal in die Schutzräume gehen müssen. Grossi fügte hinzu, es sei aber auch von entscheidender Bedeutung, sich auf die Wiederaufbauphase der Energieinfrastruktur vorzubereiten, in der die IAEA ebenfalls eine wichtige Rolle spielen könne.