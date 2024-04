Videotranskript lesen

Mit Ästen und einem Fangnetz tarnen ukrainische Soldaten ihre Haubitzen in einem Waldstück im Osten des Landes.

Die Männer gehören der 93. Mechanisierten Brigade der Ukraine an. Ihre Aufgabe: Sie sollen die russischen Angriffstruppen mit gezielten Artillerieschlägen unter Druck setzen, Angriffe abwehren und ihren eigenen Truppen Deckung bieten.

Doch ihre Arbeit können sie mittlerweile nur noch bedingt verrichten – denn ihre Situation hat sich in den vergangenen Monaten deutlich verändert. Das größte Problem: fehlende Munition.

„Die Situation ist schlecht, wir haben nur wenige Granaten. Davon gab es schon früher nur wenige, aber jetzt haben wir so gut wie nichts mehr. Was uns gegeben wird, reicht höchstens für eine halbe Stunde Arbeit, für nur eine Mission.“

Der Bedarf an Artilleriemunition ist in der aktuellen Phase größer denn je.

Militäranalysten rechnen vor: Auf jede Granate, die die Ukraine an der Front verschießt, feuert Russland fünf bis sechs ab.

Dieses Ungleichgewicht schränkt die Fähigkeit der Ukraine ein, russische Angriffe abzuwehren und ihren eigenen Truppenbewegungen Deckung zu bieten.

“Wenn wir Granaten bekommen, können wir alles tun. Wir werden zumindest in der Lage sein, die Kontrolle über das zu behalten, was wir haben, während wir jetzt nur noch verlieren.”

Die ukrainischen Soldaten kritisieren, dass sich Munitionslieferungen aus dem Westen verzögern.

Eine eigene, leistungsfähige Industrieproduktion hat die Ukraine bislang nicht.