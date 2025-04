Vance schenkt in Deutschland Bier aus

Musk und Trump-Minister schreien sich an

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump fordert für ein Ende des Ukraine-Kriegs weitreichende Zugeständnisse von Kiew. Selenskyj steht unter massivem Druck, während Russland Erfolge einstreicht. Zwei Experten ordnen die Lage ein.

Noch sind es knapp zwei Wochen, bis Wladimir Putin zur großen Militärparade am "Tag des Sieges" in Moskau lädt. Doch der Kremlchef dürfte schon jetzt in Feierlaune sein. Grund sind die Vorschläge der USA für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Kiew soll Russland weitreichende Zugeständnisse machen, um den Krieg entlang der aktuellen Frontlinie einzufrieren. Es geht um Territorium, aber auch um politische Fragen wie die Anerkennung besetzter Gebiete als russisch oder eine Absage für einen Nato-Beitritt der Ukraine.

In Kiew dürfte angesichts dessen eine eisige Stimmung herrschen. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat der Forderung, die völkerrechtswidrig annektierte Krim sowie die besetzten Gebiete als russisches Staatsterritorium anzuerkennen, bereits einen Riegel vorgeschoben: "Da gibt es nichts zu bereden. Das steht außerhalb unserer Verfassung", erklärte der Staatschef. Damit handelte er sich massive Attacken von US-Präsident Donald Trump und den Vorwurf ein, nicht zur Kooperation bereit zu sein.

Russland wittert angesichts der aktuellen Entwicklungen eine große Chance. Seit der Krim-Annexion 2014 hat sich das Land auf dem internationalen Parkett stetig isoliert. Die USA bieten ihnen nun die Chance, dies ein Stück weit zu ändern. Und der Kreml scheint bereit, diese Chance zu ergreifen. Doch in Sicherheit wiegen kann sich Putin noch nicht.

"Für Putin sind die Ideen aus den USA ein Riesenerfolg"

Laut den US-Medien "Axios" und "Washington Post" sieht der US-Vorschlag im Kern vor, die Halbinsel Krim offiziell sowie die besetzten Gebiete Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja de facto anzuerkennen. Außerdem soll der Ukraine der Nato-Beitritt verwehrt, ein Beitritt zur EU jedoch offengehalten werden. Ferner sollen die seit 2014 verhängten Sanktionen aufgehoben werden. Es ist keine Rede von Sicherheitsgarantien für die Ukraine oder einem Abzug der russischen Truppen.

Der Osteuropa-Experte Stefan Meister sieht Russland als deutlichen Gewinner der Vorschläge von Trump. "Für Putin sind die Ideen aus den USA ein Riesenerfolg", sagt der Politikwissenschaftler im Gespräch mit t-online. "Trump hat ihn aus der Isolation geholt und gleichzeitig die Ukraine in eine schwierige Lage gebracht." Denn Selenskyj könne den US-Vorschlägen nicht zustimmen – "aus innenpolitischen und militärischen Gründen, aber auch schlicht, weil er die Zukunft seines Landes absichern muss", sagt Meister. "Der bisherige Plan wäre jedoch de facto eine Kapitulation der Ukraine."

Der Russlandexperte Stefan Meister (Quelle: DGAP) Zur Person Stefan Meister (geboren 1975) ist ein deutscher Politikwissenschaftler. Er leitet das Zentrum für Ordnung und Governance in Osteuropa, Russland und Zentralasien bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Zuvor war er unter anderem am Robert Bosch-Zentrum für Mittel- und Osteuropa tätig. Meister gilt als Experte für russische Außenpolitik und Geopolitik.

Krieg in der Ukraine: Trump setzt eine Frist

Ähnlich sieht es die Russlandkennerin Sarah Pagung. Sie legt das Hauptaugenmerk auf den Vorschlag der USA, die Krim de jure, also von Rechts wegen, als russisch anzuerkennen. Damit erhöhe Trump den Druck auf die Ukraine massiv, sagt Pagung t-online. "Die Halbinsel wäre somit kein Gegenstand künftiger Verhandlungen mehr." Russland habe sich so etwas auch für die besetzten Gebiete erhofft, jedoch nicht bekommen. "Das kann als kleines Zugeständnis der USA an die Ukraine gewertet werden."

Kremlsprecher Dmitri Peskow unterstrich am Mittwoch in einem Interview mit dem französischen Magazin "Le Point" die russische Position: "Es gibt vier Regionen, die in unserer Verfassung enthalten sind. Die ukrainische Armee muss ihre Waffen niederlegen und sich zurückziehen. Wenn sie dies tut, werden die militärischen Operationen sofort eingestellt", so Peskow.

"Bestimmte Gebietsabtretungen wären auch mit Selenskyj umsetzbar gewesen"

Die Forderung nach einer Anerkennung der Krim macht die Situation für die Ukraine laut Pagung noch komplizierter. Dabei sieht die Expertin die Ukraine nicht einmal unwillig, Zugeständnisse zu machen: "Bestimmte Gebietsabtretungen wären auch mit Selenskyj sicherlich de facto umsetzbar gewesen – jedoch nicht in dem Ausmaß, das die USA fordern." Auch sie sieht die innere Stabilität der Ukraine gefährdet, würde Selenskyj einem solchen Deal zustimmen.

(Quelle: IMAGO/teutopress GmbH/imago-images-bilder) Zur Person Sarah Pagung (geboren 1989) ist eine deutsche Politologin und Publizistin. Ihre Forschungsgebiete sind Russland und Osteuropa. Bis Dezember 2022 arbeitete sie bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Seit 2023 ist sie Programmleiterin bei der Körber-Stiftung.

Noch gibt es jedoch Unwägbarkeiten bei dem Vorstoß, Washington hat die Medienberichte auch noch nicht offiziell bestätigt. In Moskau kann man sich deshalb nicht zu sicher sein. "Gleichzeitig hat Russland kein Vertrauen in die USA", erklärt Stefan Meister. "Im Kreml schaut man jetzt, was man noch aus den Verhandlungen rausholen kann", erklärt Meister.

Trump redet, Putin greift an: Tödlicher Frühling in der Ukraine