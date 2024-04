Deutscher stürzt 150 Meter in den Tod

Erneut scheint es der Ukraine gelungen zu sein, einen russischen Angriff zurückzuschlagen. Dramatische Bilder zeigen die Zerstörung einer Panzerkolonne.

Es sind schreckliche Bilder. Bilder, wie sie der Krieg in der Ukraine zuhauf produziert. Aufgenommen aus der Perspektive ukrainischer Drohnen, die gesteuert werden von einer berüchtigten Einheit: dem Azow-Bataillon. Vor dem Krieg galten dessen Mitglieder als rechtsradikal und ultranationalistisch, inzwischen wollen sie sich jedoch von jeglicher Ideologie losgesagt haben.

Viele von ihnen sind in der Schlacht um Mariupol im ersten Jahr des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs umgekommen oder in Gefangenschaft geraten. Nun kämpfen manche von ihnen als Teil der ukrainischen Nationalgarde wieder an der Front. Und offenbar konnten sie einen Erfolg im Kampf gegen Moskaus Truppen verbuchen.

Wie unverifizierte Videoaufnahmen zeigen, gelang es der Azow-Brigade am Wochenende in der Nähe der kleinen Ortschaft Terny, eine russische Panzerkolonne zu zerstören. Dabei wurden elf gepanzerte Fahrzeuge zerstört, viele russische Soldaten kamen ums Leben. Die Bilder, die in sozialen Netzwerken, unter anderem bei Telegram kursieren, zeigen, wie ukrainische Drohnen einen Panzer nach dem anderen aus der Luft attackieren und zur Explosion bringen.

Vereinzelt sind russische Soldaten zu sehen, die in Panik aus den brennenden Fahrzeugen fliehen. Laut ukrainischen Angaben sollen mindestens 50 russische Soldaten bei der Attacke getötet worden sein.

Ukraine erwartet baldige Großoffensive Russlands

Auch sieht man Bilder eines russischen T-72-Panzers, den die Mitglieder der Azow-Brigade erbeutet haben wollen. "Soldaten der 12. Azow-Brigade und der 95. Luftlandedivision der Ukraine haben einen russischen Konvoi zerstört", schrieben Mitglieder der Brigade bei Telegram. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Bereits in der vorvergangenen Woche hatte es Berichte gegeben, wonach ukrainische Truppen mithilfe von Kamikaze-Drohnen, Panzerabwehrraketen und Artillerie eine große russische Panzerkolonne zerstört und dabei mehr als ein Dutzend Fahrzeuge zerstört sowie zahlreiche russische Angreifer getötet haben wollen. Trotz dieser vereinzelten Gefechtserfolge an der Front sind die ukrainischen Truppen laut Militärexperten derzeit stark unter Druck. Russlands Diktator Putin lässt seine Armee in der Ukraine vorrücken, um möglichst weitere Gebietsgewinne zu erzielen.