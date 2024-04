Videotranskript lesen

Seit fast 26 Monaten wehrt sich die Ukraine gegen die russische Invasion.

Im Hinblick auf Waffen und Personal ist das ukrainische Militär auf dem Schlachtfeld allerdings unterlegen.

Nun versucht das Land, seine heimische Waffenproduktion und den Einsatz innovativer Technologien auszubauen.

Bei dieser Ausstellung werden unbemannte Land-, See- und Luftfahrzeuge präsentiert.

Alle hergestellt in der Ukraine.

"Im Jahr 2024 haben wir dreimal so viele Drohnen ausgeliefert wie im vergangenen Jahr. Dieser Prozess geht weiter und wird nur noch zunehmen."

Vor allem Drohnen werden vermehrt eingesetzt.

Dadurch findet der Kampf nicht nur auf dem eigentlichen Schlachtfeld statt: Angriffe auf die Energie- und Verkehrsinfrastruktur nehmen zu.

Ukrainische unbemannte Luftfahrzeuge können Ziele in einer Entfernung von mehr als 1.200 Kilometern treffen.

Dadurch erreichen die ukrainischen Streitkräfte auch immer wieder Ziele innerhalb Russlands.

“Sie (die Russen) sollten abwarten, es warten Überraschungen auf sie, unangenehme Überraschungen.”

Nicht nur den militärischen Fortschritt haben ukrainische Waffenhersteller vorangetrieben.

Auch die Wirtschaft profitiert stark von der Waffenproduktion.

Das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine wuchs im Jahr 2023 um 1,5 Prozent.