27.04.2024

Sie fliegen in großer Höhe, kosten wenig und können nur schwer geortet werden. Im Krieg gegen die Ukraine werden jetzt offenbar Spezialballons eingesetzt, als Ersatz für die knapp werdende Munition. Nach Medienberichten hat die ukrainische Armee eine ungewöhnliche Methode entwickelt, um russische Truppen zu treffen.

Russland setzte Ballons als Ablenkung ein

"Jüngste Fortschritte in der Software und ein besseres Verständnis von Windmustern bedeuten, dass solche Ballons mit beträchtlicher Genauigkeit über große Entfernungen gesteuert werden können", heißt es in dem Bericht. Auch Russland hat bereits Ballons eingesetzt. Im Februar seien laut "Forbes" russische Wetterballons in der Ukraine gesichtet worden, die mit einer Spezialbeschichtung für Radar weitgehend unsichtbar gemacht wurden.