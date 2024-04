Kaufpreis lag bei 214 Millionen Euro

Medwedtschuk wurde 2021 in der Ukraine des Hochverrats beschuldigt und Anfang 2022 unter Hausarrest gestellt. Am Tag des russischen Einmarschs floh Medwedtschuk und tauchte unter, der ukrainische Inlandsgeheimdienst nahm ihn im April 2022 fest. Im September tauschte die Ukraine ihn gegen 200 ukrainische Kriegsgefangene. Medwedtschuk befindet sich mit seiner Familie mittlerweile in Moskau. Die ukrainische Staatsbürgerschaft wurde dem in Russland geborenen Politiker 2023 aberkannt.