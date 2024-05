Videotranskript lesen

“Ihr werdet alle sterben. Aber eins sollt ihr wissen: Mutter Russland wird uns niemals vergessen!”

Deutliche Worte, die ein Kommandeur an seine Soldaten richtet. Das Video soll neue russische Rekruten für den Angriffskrieg gegen die Ukraine zeigen.

Beobachter gehen davon aus, dass Russland seine Landgewinne in den umkämpften Gebieten mit hohen Verlusten bezahlt.

Das britische Verteidigungsministerium sprach für den Februar im Schnitt von 983 Toten täglich.

Die Zahl der Verluste variiert je nach Quelle. Russland selbst gibt keine Opferzahlen bekannt.

Um ausreichend Kämpfer zu finden, soll Moskau Interessenten unter anderem mit monatlicher Bezahlung und möglichen Prämien locken.

In einem Video warnte ein russischer Soldat seine Landsmänner jedoch, ein solches Angebot anzunehmen:

“(...) Ich kann euch sagen: Willkommen in der Hölle, Brüder, wenn ihr für Geld kommt.”

In dem Video, das nun in den sozialen Medien kursiert, scheint der Kommandeur keinen Hehl aus dem kaum vermeidbaren Schicksal der Soldaten zu machen. Dafür verkündet er:

“Blumen werden jahrhundertelang an unsere Grabsteine gebracht werden. Der Name eines jeden Kämpfers wird in Gedenktafeln eingraviert werden.”

Von wann und wo die Aufnahme stammt, ließ sich jedoch nicht verifizieren.