Die Ukraine greift erneut Fähren und Häfen auf der Krim an. Damit verfolgt sie eine bestimmte Strategie.

Die fortdauernden Angriffe der Ukraine auf russische Stellungen im Osten der Halbinsel Krim scheinen Wirkung zu zeigen. Zwar ist Kiew weit davon entfernt, die von Russland annektierte Krim wieder unter eigene Kontrolle zu bringen. Das hält sie aber nicht von gezielten Schlägen ab. Jüngste Raketenangriffe auf zwei Eisenbahnfähren nahe der Stadt Kertsch hätten diese unbrauchbar gemacht, so die neueste Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums vom Donnerstag.

Am 30. Mai hatte die Ukraine von einem erfolgreichen Angriff auf zwei russische Schiffe nahe der strategisch wichtigen Krimbrücke bei Kertsch gesprochen. Dabei seien amerikanische Atacms-Raketen zum Einsatz gekommen. Der Verkehr über die Brücke sei ebenfalls zum Erliegen gekommen. Kurze Zeit später meldete die Ukraine Attacken auf ein Öldepot und eine Fährverbindung in einem Hafen nahe Kertsch, nur wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt.

Russischen Nachschub unterbrechen

Diese Nadelstiche haben nach Angaben des ukrainischen Militärsprechers Dmytro Pletentschuk Russland gezwungen, den Truppen- und Materialtransport mittels Fähren einzustellen, berichtete das US-Magazin "Newsweek". Die Brücke und die Seeverbindungen an dieser Stelle der Krim sind für Russland wichtig für den Nachschub der Truppen im Süden der Ukraine. Die Ukraine greift deshalb immer wieder mit Drohnen und Raketen an. Am Donnerstag veröffentlichte die Ukraine ein Video, das einen Angriff auf einen russischen Schlepper zeigen sollte.